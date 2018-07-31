Открытый урок студии авторской игрушки «Плюшевое сердце» проведут в Троицке

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Творческий мастер-класс студии авторской игрушки «Плюшевое сердце» проведут в Троицком Центре «МоСТ». Информацию об этом 30 июля сообщили в учреждении.

— Все масштабные мероприятия у нас запланированы на сентябрь. Однако в августе мы проведем ряд творческих мастер-классов. Открытой урок состоится и с посетителями авторской игрушки «Плюшевое сердце». Занятие будет интересно детям школьного возраста, — уточнила художественный руководитель Троицкого Центра «МоСТ» Виктория Водостоева.

Точной даты проведения мероприятия на данный момент нет. Предполагается, что мастер-класс состоится после 10 августа.