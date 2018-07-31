Ещё
Открытый урок студии авторской игрушки «Плюшевое сердце» проведут в Троицке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названы имена убитых россиян в Африке
Названы имена убитых россиян в Африке

Открытый урок студии авторской игрушки «Плюшевое сердце» проведут в Троицке 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Творческий мастер-класс студии авторской игрушки «Плюшевое сердце» проведут в Троицком Центре «МоСТ». Информацию об этом 30 июля сообщили в учреждении.
— Все масштабные мероприятия у нас запланированы на сентябрь. Однако в августе мы проведем ряд творческих мастер-классов. Открытой урок состоится и с посетителями авторской игрушки «Плюшевое сердце». Занятие будет интересно детям школьного возраста, — уточнила художественный руководитель Троицкого Центра «МоСТ» Виктория Водостоева.
Точной даты проведения мероприятия на данный момент нет. Предполагается, что мастер-класс состоится после 10 августа.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Работы по утеплению стен жилого дома завершились в Рязановском Живые изгороди появились по нескольким адресам в Киевском Специалисты очистят колодцы в поселении Михайлово-Ярцевское
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Африке убили россиян105
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России231
Лепс ударил Аллу Михееву34
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки23
Захарова оценила новый «удар» по Крыму162
Видео
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение