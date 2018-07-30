В Тольятти появится именная звезда лётчика-космонавта Михаила Корниенко 

В среду, 1 августа, в Тольятти пройдёт церемония открытия аллеи «Звёзды космоса», сообщает kp.ru. Именной звезды удостоен, в частности, лётчик-космонавт Михаил Корниенко. Он примет участие в мероприятии.
«Выбор кандидатуры нашего земляка Михаила Корниенко для установки именной звезды не случаен. Он единственный космонавт, который начал свой космический путь с должности сотрудника советской милиции», — заявили в ГУ МВД по Самарской области.
Мероприятие будет проведено по инициативе городской администрации и общественного совета при УМВД России по Тольятти.
Ранее лётчик-космонавт Герой России Александр Лазуткин в беседе с Nation News прокомментировал опрос, согласно которому 57% россиян не верят в правдивость высадки американцев на Луну в 1969 году.