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В Тольятти появится именная звезда лётчика-космонавта Михаила Корниенко
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В Тольятти появится именная звезда лётчика-космонавта Михаила Корниенко 

RT на русском 1 час назад
В среду, 1 августа, в Тольятти пройдёт церемония открытия аллеи «Звёзды космоса», сообщает kp.ru. Именной звезды удостоен, в частности, лётчик-космонавт Михаил Корниенко. Он примет участие в мероприятии.
«Выбор кандидатуры нашего земляка Михаила Корниенко для установки именной звезды не случаен. Он единственный космонавт, который начал свой космический путь с должности сотрудника советской милиции», — заявили в ГУ МВД по Самарской области.
Мероприятие будет проведено по инициативе городской администрации и общественного совета при УМВД России по Тольятти.
Ранее лётчик-космонавт Герой России Александр Лазуткин в беседе с Nation News прокомментировал опрос, согласно которому 57% россиян не верят в правдивость высадки американцев на Луну в 1969 году.
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