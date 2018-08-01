Застройщики рассказали о ходе работ на объектах к саммитам в Челябинске

Руководители компаний-застройщиков рассказали о ходе работ на объектах, возведение которых запланировано к саммитам ШОС БРИКС 2020 года, сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области.

1 августа ситуацию на строительных площадках проинспектировал глава региона. Во время поездки он осмотрел место возведения конгресс-холла «Таганай» на улице Труда. До конца года здание должно вырасти на пять этажей, а в той части, где разместится основной конференц-зал, планируют смонтировать кровлю. К августу 2019 года основные строительные работы должны завершиться, затем придёт время внутренней отделки помещений.

На стойплощадке общественно-делового центра на набережной Миасса рабочие готовятся к заливке фундамента, работы идут круглосуточно.

«Проект на строительство общественно-делового центра с сегодняшнего дня зашел в Госэкспертизу. После получения положительного заключения мы сможем приступить к самому строительству. По планам темпы работ у нас такие: один этаж в неделю. И закончить объект мы намерены к саммитам ШОС и БРИКС», — рассказал директор хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий.

«Саммиты в Челябинске — это мероприятия высокого уровня, потому что ШОС растет, появились в организации новые члены: мы принимаем 30 делегаций как минимум 25 президентов. Считаю, что мы находимся в хорошем темпе, будем его сохранять. Из опыта других стран, принимающих саммиты, мы точно возьмём гостеприимство, подход к организации безопасности, современные подходы к формированию городской среды», — подчеркнул губернатор.

Глава региона также посетил площадки, на улицах Курчатова и Васенко, где возводят гостиницы для участников саммитов.

Напомним, в Челябинске также планируют возвести высотное общежитие для студентов ЮУрГУ, на время саммитов здания также собираются использовать в качестве гостиницы.