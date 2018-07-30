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Правила поведения в лесу
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Правила поведения в лесу 

Управа района Куркино 1 час назад
Напоминаем Вам, что отдых у водоема безопасен только при строгом соблюдении «Правил охраны жизни людей на водных объектах города Москвы». Нарушители этих правил порой дорого платят за свою беспечность, цена которой — ЖИЗНЬ!
Меры безопасности при купании
Запрещается:
— купаться в местах, где выставлены запрещающие знаки безопасности;
— заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
— плавать на предметах (средствах), не предназначенных для плавания;
— подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам, прыгать с них и с не приспособленных для этих целей сооружений в воду;
— приводить с собой собак и других животных;
— играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать действия на воде, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся;
-подавать сигналы ложной тревоги.
Так же в зоне отдыха запрещается:
— употребление спиртных напитков;
— нахождение в нетрезвом состоянии.
Нарушение установленных Правительством Москвы «Правил» влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до двух тысяч пятисот рублей.
Купание разрешено только на пляже, границы которого определены знаками безопасности — «Место купания».
Управа района Куркино: последние новости
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