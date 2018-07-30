Правила поведения в лесу

Напоминаем Вам, что отдых у водоема безопасен только при строгом соблюдении «Правил охраны жизни людей на водных объектах города Москвы ». Нарушители этих правил порой дорого платят за свою беспечность, цена которой — ЖИЗНЬ!

Меры безопасности при купании

Запрещается:

— купаться в местах, где выставлены запрещающие знаки безопасности;

— заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;

— плавать на предметах (средствах), не предназначенных для плавания;

— подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам, прыгать с них и с не приспособленных для этих целей сооружений в воду;

— приводить с собой собак и других животных;

— играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать действия на воде, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся;

-подавать сигналы ложной тревоги.

Так же в зоне отдыха запрещается:

— употребление спиртных напитков;

— нахождение в нетрезвом состоянии.

Нарушение установленных Правительством Москвы «Правил» влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до двух тысяч пятисот рублей.

Купание разрешено только на пляже, границы которого определены знаками безопасности — «Место купания».