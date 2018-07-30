5 самых безжалостных женщин Гражданской войны в России

В Гражданской войне наряду с мужчинами принимали участие и женщины. Одни становились революционными комиссарами, другие — настоящими фуриями, кровожадными атаманшами. Но деятельность и тех, и других была связана с насилием.

Анна Чемякина вышла замуж за купца Андриана Черепанова из села Верхоленск под Иркутском . После революции у Черепановых отобрали все добро, вдобавок красноармейцы казнили братьев Анны. Вскоре в окрестностях появилась банда, главарем которой числился Андриан Черепанов, но на самом деле всем заправляла Анна.

Бандиты грабили мирное население, рубили головы большевикам и красноармейцам. Анна не только отдавала приказы, но и принимала самое активное участие в разбоях и убийствах. Жестокость Черепановой и ее подручных просто ужасала. Например, жертву могли привязать к хвосту лошади и так тащить несколько километров по земле, а потом порубить шашками на куски.

Набеги прекратились лишь в середине 20-х. Известно, что Андриан умер в 1936 году, а Анна дожила до глубокой старости. За свои преступления они так и не ответили.

Розалия Землячка

Розалия Залкинд (Самойлова) родилась 20 марта (1 апреля) 1876 года в семье купца первой гильдии Самуила Марковича Залкинда. С 17 лет она занималась революционной деятельностью.

С ноября 1920 года по январь 1921 года Землячка (таков был ее революционный псевдоним) занимала пост ответственного секретаря Крымского обкома РКП (б) и вместе с такими революционерами, как Бела Кун и Георгий Пятаков, отдавала распоряжения о массовых расстрелах жителей полуострова и пленных офицеров врангелевской армии.

По разным данным, жертвами крымского террора стали от 20 000 до 120 000 человек. Под раздачу попали не только бывшие врангелевцы, но и мирные жители, которых только подозревали в лояльности белогвардейцам и старому режиму.

Ревекка Майзель-Пластинина

Ревекка Акибовна Майзель родилась в 1886 году в Гродно в семье присяжного поверенного. В 1904 году стала членом РСДРП. До февраля 1917 года вела партийную работу в эмиграции, затем вместе с мужем Н. Ф. Пластининым переехала в Шенкурск . В январе 1918 года Майзель-Пластинина была избрана секретарем исполкома Шенкурского совета, а в июне 1918 года стала членом и секретарем Архангельского губисполкома.

С января 1918 года по июнь 1920 года товарищ Майзель собственноручно пытала, избивала и расстреливала людей. Так, в Архангельске ею были расстреляны 87 офицеров и 40 гражданских лиц, обвиненных в контрреволюционной деятельности. Также по ее приказу была затоплена баржа с 500 беженцами и солдатами армии Миллера, учинена расправа над монахами в Соловецком монастыре.

Мария Григорьевна Никифорова родилась примерно в 1885 году в Александровске (ныне — Запорожье ) в семье русского офицера. Молодость ее была бурной: участие в террористических актах анархистов, сибирская каторга, побег за границу, военная школа в Париже.

После Февральской революции Маруся (теперь ее знали под этим псевдонимом) вернулась в родной Александровск. Вскоре она встретилась с Нестором Махно , затем стала сотрудничать с большевиками, в частности, возглавляемый ею отряд Черной гвардии в декабре 1917-го помогал захватить власть в Харькове . Получив от большевиков денежные средства, Маруся сформировала на них Вольную боевую дружину, в основном занимавшуюся экспроприациями собственности как у «буржуев», так и у политических организаций. Грабежи сопровождались расстрелами.

29 июля 1919 года Марусю с мужем — польским анархистом Витольдом Бжостеком — арестовала в Севастополе белогвардейская контрразведка. Их предали суду, обвинив в кровавых расправах и расстрелах, и 3 (16) сентября 1919 года приговорили к смерти через повешение. По другой версии, обоих расстреляли.

Фрума Хайкина

Фрума Ефимовна Хайкина родилась 6 февраля 1897 года в Новозыбкове Черниговской губернии в семье чиновника. В 1917 году она примкнула к революционному движению, а в 1918 году возглавила ЧК в городе Унече на Брянщине , а также стала членом местного ревкома.

Говорят, что стоило Хайкиной заподозрить в ком-то малейшие «контрреволюционные настроения», как она командовала: «Расстрелять!» И приговор тут же приводился в исполнение. Нередко комиссарша занималась расстрелами самолично.