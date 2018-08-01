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Цур: погибшие российские журналисты хотели попасть на базу Беренго
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Цур: погибшие российские журналисты хотели попасть на базу Беренго 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Погибшие в Центральноафриканской республике российские журналисты в воскресенье попытались попасть на базу Беренго, но не смогли, поскольку от них потребовали разрешение Минобороны ЦАР, сообщил Центр управления расследованиями.
"Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко прилетели в столицу ЦАР город Банги утром в субботу, 27 июля. В воскресенье они попытались попасть на базу Беренго, где российские (предположительно) наемники обучают национальную армию ЦАР FACA. Они не смогли попасть на базу, поскольку от них потребовали разрешение минобороны ЦАР", — говорится в сообщении ЦУР.
Уточняется, что следующей целью группы должен был стать город Бамбари, где у них была назначена встреча с фиксером — сотрудником структуры ООН в ЦАР (MINUSCO). «Он должен был предоставить информацию по ситуации с российскими военными инструкторами в ЦАР, помочь со съемками золотых приисков Ndassima, а также обещал контакты официальных лиц, которые готовы были общаться под запись в Банги», — говорится в сообщении.
Также ЦУР отмечает, что погибшие находились в ЦАР для съемок материала «о деятельности ЧВК Вагнера в этой стране в рамках совместного с Центром управления расследованиями проекта».
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