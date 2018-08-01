Цур: погибшие российские журналисты хотели попасть на базу Беренго

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко прилетели в столицу ЦАР город Банги утром в субботу, 27 июля. В воскресенье они попытались попасть на базу Беренго, где российские (предположительно) наемники обучают национальную армию ЦАР FACA. Они не смогли попасть на базу, поскольку от них потребовали разрешение минобороны ЦАР", — говорится в сообщении ЦУР.

Уточняется, что следующей целью группы должен был стать город Бамбари , где у них была назначена встреча с фиксером — сотрудником структуры ООН в ЦАР (MINUSCO). «Он должен был предоставить информацию по ситуации с российскими военными инструкторами в ЦАР, помочь со съемками золотых приисков Ndassima, а также обещал контакты официальных лиц, которые готовы были общаться под запись в Банги», — говорится в сообщении.

Также ЦУР отмечает, что погибшие находились в ЦАР для съемок материала «о деятельности ЧВК Вагнера в этой стране в рамках совместного с Центром управления расследованиями проекта».