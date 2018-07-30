Реконструкцию газопровода в центре столицы завершат до конца августа 

Использование бестраншейных технологий позволяет обновлять газовые сети, пролегающие под проезжей частью.
«Современные материалы позволят эксплуатировать газопровод более 50 лет. Бестраншейный способ позволяет ускорить выполнение работ. Их завершение планировалось в октябре. В течение августа работы будут закончены. Общий километраж произведенных работ — порядка 2 км», — сообщил главный инженер АО «Мосгаз» Александр Осыка. В 2018 году общий объем запланированных Мосгазом к реконструкции сетей составляет более 80 км.