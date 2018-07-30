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Реконструкцию газопровода в центре столицы завершат до конца августа
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Реконструкцию газопровода в центре столицы завершат до конца августа 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Использование бестраншейных технологий позволяет обновлять газовые сети, пролегающие под проезжей частью.
«Современные материалы позволят эксплуатировать газопровод более 50 лет. Бестраншейный способ позволяет ускорить выполнение работ. Их завершение планировалось в октябре. В течение августа работы будут закончены. Общий километраж произведенных работ — порядка 2 км», — сообщил главный инженер АО «Мосгаз» Александр Осыка. В 2018 году общий объем запланированных Мосгазом к реконструкции сетей составляет более 80 км.
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