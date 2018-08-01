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Супруга экс-главы МВД Приднестровья сообщила, что к нему никого не пускают
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Супруга экс-главы МВД Приднестровья сообщила, что к нему никого не пускают 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Капитал страны
ТИРАСПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. К находящемуся под стражей бывшему министру внутренних дел Приднестровья Геннадию Кузьмичеву никого не допускают, заявила РИА Новости в среду его супруга Светлана Куликова.
Один из соратников бывшего президента непризнанной республики Евгения Шевчука Кузьмичев с 2012 по 2013 год возглавлял Государственный таможенный комитет Приднестровья, с 2013 по 2015 годы был главой МВД. В 2017 году Кузьмичев был объявлен в розыск по подозрению в контрабанде, 27 июля был задержан в Кишиневе.
"К нему никого не допускают. Возле камеры усиленная охрана. По моим сведениям, врача до сих пор не приводили", — заявила Куликова.
Куликова сообщила, что экс-глава МВД содержится в СИЗО в селе Глиное недалеко от Тирасполя. Она также заявила, что ее мужу назначен приднестровский адвокат. По ее словам, она сама находится за пределами Приднестровья, поскольку находится в розыске в связи возбужденным против нее уголовным делом.
На сайте следственного комитета Приднестровья во вторник появилось сообщение о возобновлении уголовного дела в отношении Кузьмичева. В нем говорится, что чиновник обвиняется в организации и курировании работы контрабандной схемы по незаконному перемещению через таможенную границу ПМР незадекларированных товаров на сумму, превышающую 14 миллионов рублей ПМР (около 870 тысяч долларов). Он содержится под стражей.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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