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Юный петербуржец упал с четвертого этажа и сломал позвоночник
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Юный петербуржец упал с четвертого этажа и сломал позвоночник 

360tv.ru 1 час назад
29 июля в Санкт‐Петербурге 18‐летний местный житель сломал позвоночник, упав с четвертого этажа одного из домов на Комендантском проспекте. Об этом сообщили «Невские новости».
Юноша играл в компьютер и пил пиво с приятелем. Затем он решил произвести впечатление на товарища и, схватившись за балкон верхнего этажа руками, начал раскачиваться. В какой-то момент его руки соскользнули, и он упал с высоты четвертого этажа. После госпитализации врачи диагностировали у экстремала перелом правой пястной кости и первого поясничного позвонка.
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