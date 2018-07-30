Юный петербуржец упал с четвертого этажа и сломал позвоночник

29 июля в Санкт‐Петербурге 18‐летний местный житель сломал позвоночник, упав с четвертого этажа одного из домов на Комендантском проспекте. Об этом сообщили «Невские новости».

Юноша играл в компьютер и пил пиво с приятелем. Затем он решил произвести впечатление на товарища и, схватившись за балкон верхнего этажа руками, начал раскачиваться. В какой-то момент его руки соскользнули, и он упал с высоты четвертого этажа. После госпитализации врачи диагностировали у экстремала перелом правой пястной кости и первого поясничного позвонка.