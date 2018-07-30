Ещё
Сенатор от ЯНАО заявил о намерении покинуть Совет Федерации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенатор от ЯНАО заявил о намерении покинуть Совет Федерации 

Rambler News Service 1 час назад
Сенатор от ЯНАО Юрий Неелов в ходе пресс-конференции в Салехарде заявил о намерении покинуть Совет Федерации после выборов губернатора региона, [пишет] (https://ura.news/news/1052344679) URA.RU.
Он добавил, что уже обсуждал этот вопрос с врио главы ЯНАО Дмитрием Артюховым.
Неелов ранее занимал должность губернатора Ямала, а в Совфеде она работает с марта 2010 года, представляя главу ЯНАО. В мае губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин был назначен министром природных ресурсов России, а Артюхов занял должность врио губернатора.
Выборы нового губернатора Ямала пройдут 9 сентября.
Rambler News Service: последние новости
Число безработных в России за неделю снизилось на 0,2% — до 695,7 тыс. человек Переход на электронные трудовые книжки в России полностью завершится к 2027 году Прощание с Владимиром Войновичем пройдет 30 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко40
Жестокая расправа над туристами попала на видео100
Россия простила долги другим странам272
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы98
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста553
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение