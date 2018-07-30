Сенатор от ЯНАО заявил о намерении покинуть Совет Федерации 

Сенатор от ЯНАО Юрий Неелов в ходе пресс-конференции в Салехарде заявил о намерении покинуть Совет Федерации после выборов губернатора региона, [пишет] (https://ura.news/news/1052344679) URA.RU.
Он добавил, что уже обсуждал этот вопрос с врио главы ЯНАО Дмитрием Артюховым.
Неелов ранее занимал должность губернатора Ямала, а в Совфеде она работает с марта 2010 года, представляя главу ЯНАО. В мае губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин был назначен министром природных ресурсов России, а Артюхов занял должность врио губернатора.
Выборы нового губернатора Ямала пройдут 9 сентября.