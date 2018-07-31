Медведев потребовал решить проблему с расселением ветхого жилья в ЯНАО

Положение дел в северном регионе страны глава правительства вчера обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора Дмитрием Артюховым. Он доложил о хороших базовых показателях экономики: в прошлом году рост промышленности составил 9 процентов, в первом полугодии этого года — уже 12. Все благодаря реализации крупных проектов, например «Ямал СПГ».

Хорошая экономика позволяет решать социальные задачи. «У нас очень хорошие демографические показатели, — рассказал врио главы ЯНАО . — Мы традиционно входим в пятерку регионов страны по естественному приросту населения, и, что нас особенно радует, все больше семей заводят вторых и последующих детей». 70 процентов новорожденных в округе — вторые и последующие дети в семьях. Удвоилось количество многодетных семей.

"Демография создает приятные хлопоты: необходимо строить большую сопутствующую социальную инфраструктуру", — подчеркнул Артюхов. Региону требуется около 50 дошкольных и школьных учреждений: 6 тысяч мест надо создать в дошкольных учреждениях и порядка 10 тысяч — в общеобразовательной системе. Тогда все дети смогут учиться в одну смену. «Вот такой блок задач предстоит решить по садам к 2021 году, по школам нужно будет сделать задел, чтобы к 2024 году все было решено. Этим будем сейчас активно заниматься», — заверил врио губернатора.

Дмитрий Медведев отдельно поинтересовался, как решается проблема ветхого жилья. Его процент на севере страны всегда высок, поскольку там для нужд промысла и производства строили быстровозводимые дома, которые спустя несколько десятилетий приходили в негодность. За последние семь лет в Ямало-Ненецком автономном округе переселили 22 тысячи семей. «Это порядка 1,8 миллиона квадратных метров жилья. И конечно, учитывая задачу, которая перед нами поставлена, мы будем не снижать, а только увеличивать этот темп», — заявил Дмитрий Артюхов.

Вместе с АО «ДОМ.РФ» используется механизм льготных ставок по ипотеке. Большой потенциал руководство округа видит в арендном жилье. Север должен быть мобильным, пояснил врио губернатора: «У нас в последнее время внутри крупных компаний развивается ротация персонала: сегодня он работает в Новом Уренгое, завтра в другом городе». «Надо продолжить обязательно все программы по ветхому жилью. Эта задача в любом случае должна быть решена», — распорядился Дмитрий Медведев.

Тем временем

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ряду ведомств дать предложения о мерах для предотвращения нарушений при обороте древесины, сообщает пресс-служба кабмина.

Так, минприроды, минпромторгу МВД совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ представить в установленном порядке до 25 сентября 2018 года в правительство предложения: по усилению контроля за соблюдением законодательства РФ при использовании лесов для заготовки древесины; по совершенствованию контроля оборота древесины; по дополнительным мерам, направленным на недопущение незаконной заготовки и незаконного оборота древесины.