Испанскому языку обучат в библиотеке имени Светлова

Москвичи смогут постичь азы испанского языка на занятии в Центральной молодежной библиотеке имени Михаила Светлова , которое пройдет 4 августа.

Организаторы пригласили горожан с начальным уровнем знаний. Посетители узнают испанский алфавит, а еще смогут потренироваться в произношении скороговорок.

Кроме того, участники урока выучат некоторые фразы на новом языке: к примеру, им расскажут, как узнать дорогу или объяснить, как пройти.

В конце все исполнят знаменитые песни, отметили на официальной странице библиотеки в социальной сети.

Начало в 17:00. Урок по испанскому языку пройдет по адресу: улица Большая Садовая, дом 1.