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Испанскому языку обучат в библиотеке имени Светлова
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Испанскому языку обучат в библиотеке имени Светлова 

Управа Пресненского района города Москвы 45 минут назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Москвичи смогут постичь азы испанского языка на занятии в Центральной молодежной библиотеке имени Михаила Светлова, которое пройдет 4 августа.
Организаторы пригласили горожан с начальным уровнем знаний. Посетители узнают испанский алфавит, а еще смогут потренироваться в произношении скороговорок.
Кроме того, участники урока выучат некоторые фразы на новом языке: к примеру, им расскажут, как узнать дорогу или объяснить, как пройти.
В конце все исполнят знаменитые песни, отметили на официальной странице библиотеки в социальной сети.
Начало в 17:00. Урок по испанскому языку пройдет по адресу: улица Большая Садовая, дом 1.
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