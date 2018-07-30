Калугатеплосеть избавит Калугу от ям к началу отопительного сезона 

Ремонтируя сети, Калугатеплосеть разрыла Калуга примерно в пятидесяти местах. Фото некоторых из этих ям, на улицах Чичерина, Телевизионной, Генерала Попова, в Старичковом переулке, были выложены калужанами в социальные сети. 30 июля они были продемонстрированы на планерке в городской управе. Представитель Калугатеплосети признал, что проблема существует, но к началу отопительного сезона пообещал ее решить. На Чичерина и Телевизионной ремонт теплосетей в минувшие выходные уже завершен, на Генерала Попова и в Старичковом переулке он близок к завершению.