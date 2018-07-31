Почти полгода без зарплаты: в Уфе осудили директора, не платившего своему работнику 

Работник добился правды, не побоявшись защищать свои права в суде
Директора одной из организаций Уфы осудили за преднамеренную невыплату зарплаты.
Следствие установило, что за период с апреля по июль прошлого года женщина не выплачивала одному из работников предприятия зарплату. При всем этом, у компании не было финансовых трудностей и деньги для выплаты зарплаты тоже были, однако по распоряжению руководителя, эти деньги попросту перенаправляли на другие нужды компании.
В результате долг перед работником составил почти 300 тысяч рублей и он обратился в суд.
Женщина не признала своей вины и все же, суд счел доказательства против нее весомыми и обязал ее выплатить штраф в 120 тысяч рублей.
Корысть и личная неприязнь все чаще служат поводом для должностных преступлений в Башкирии. Недавно в суд обратились работники оздоровительного лагеря «Салют» — им задолжали почти четыре миллиона рублей на 33 человека. Еще раньше руководитель одной из уфимских компаний не выплатил троим своим трудягам почти 400 тысяч рублей.