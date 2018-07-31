Почти полгода без зарплаты: в Уфе осудили директора, не платившего своему работнику

Работник добился правды, не побоявшись защищать свои права в суде

Директора одной из организаций Уфы осудили за преднамеренную невыплату зарплаты.

Следствие установило, что за период с апреля по июль прошлого года женщина не выплачивала одному из работников предприятия зарплату. При всем этом, у компании не было финансовых трудностей и деньги для выплаты зарплаты тоже были, однако по распоряжению руководителя, эти деньги попросту перенаправляли на другие нужды компании.

В результате долг перед работником составил почти 300 тысяч рублей и он обратился в суд.

Женщина не признала своей вины и все же, суд счел доказательства против нее весомыми и обязал ее выплатить штраф в 120 тысяч рублей.