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Виват, профессор 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Первый том трилогии профессора-филолога Джона Толкиена «Властелин колец» увидел свет в Англии 29 июля 1954 года.
Успех книги, за первое издание которой автор даже не получил гонорара, был потрясающим. Думаю, дело здесь не только в стиле и новизне — у профессора Толкиена появились тысячи подражателей-эпигонов. Помимо прочего, он глубоко прочувствовал политическую конъюнктуру. И Мордор — империя зла далеко на Востоке — очень уж походит на представление западного массового читателя о Советском Союзе (напомним, холодная вой на была в самом разгаре).
Но самое главное, что Толкиену удалось немыслимое — он, человек глубоко верующий, создал по-библейски эпическую сагу, сплетя воедино христианские мотивы и мифы Старой Англии, в которой еще слыхом не слыхивали ни о Христе, ни о Деве Марии. Зато верили в магов, друидов, эльфов и гномов. И до сих пор труд Толкиена не удалось переплюнуть целому сонму авторов десятков тысяч книг-однодневок в жанре фэнтези.
Так и хочется сказать: виват, профессор!
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