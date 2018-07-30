Виват, профессор

Первый том трилогии профессора-филолога Джона Толкиена «Властелин колец» увидел свет в Англии 29 июля 1954 года.

Успех книги, за первое издание которой автор даже не получил гонорара, был потрясающим. Думаю, дело здесь не только в стиле и новизне — у профессора Толкиена появились тысячи подражателей-эпигонов. Помимо прочего, он глубоко прочувствовал политическую конъюнктуру. И Мордор — империя зла далеко на Востоке — очень уж походит на представление западного массового читателя о Советском Союзе (напомним, холодная вой на была в самом разгаре).

Но самое главное, что Толкиену удалось немыслимое — он, человек глубоко верующий, создал по-библейски эпическую сагу, сплетя воедино христианские мотивы и мифы Старой Англии, в которой еще слыхом не слыхивали ни о Христе, ни о Деве Марии. Зато верили в магов, друидов, эльфов и гномов. И до сих пор труд Толкиена не удалось переплюнуть целому сонму авторов десятков тысяч книг-однодневок в жанре фэнтези.

Так и хочется сказать: виват, профессор!