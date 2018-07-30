На электронной карте лесов России появится информация о незаконной вырубке

Информация по незаконной рубке леса появится на электронной карте лесов России , заявил глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев , выступая на Лесном форуме в Петрозаводске 30 июля.

«Размещённая информация поможет отслеживать территории, где осуществляется незаконная вырубка леса и пресекать действия «черных лесорубов». Это ещё один механизм по усилению контроля над эффективным использованием лесного комплекса страны», — сказал он.

Геопортал использования лесов создавался для арендаторов, инвесторов и общественников, которые могли бы получать информацию о лесном фонде. В настоящее время он содержит данные о свободных и занятых лесных участках.

29-30 июля в Карелии проходит V этап Национального лесного форума, организованного Государственной Думой при поддержке Рослесхоза . Это первая площадка, на которой представители федеральной и региональной законодательной и исполнительной власти ведут открытый диалог с профессиональным сообществом о перспективах развития сферы многоцелевого лесопользования.