На электронной карте лесов России появится информация о незаконной вырубке 

Информация по незаконной рубке леса появится на электронной карте лесов России, заявил глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, выступая на Лесном форуме в Петрозаводске 30 июля.
«Размещённая информация поможет отслеживать территории, где осуществляется незаконная вырубка леса и пресекать действия «черных лесорубов». Это ещё один механизм по усилению контроля над эффективным использованием лесного комплекса страны», — сказал он.
Геопортал использования лесов создавался для арендаторов, инвесторов и общественников, которые могли бы получать информацию о лесном фонде. В настоящее время он содержит данные о свободных и занятых лесных участках.
29-30 июля в Карелии проходит V этап Национального лесного форума, организованного Государственной Думой при поддержке Рослесхоза. Это первая площадка, на которой представители федеральной и региональной законодательной и исполнительной власти ведут открытый диалог с профессиональным сообществом о перспективах развития сферы многоцелевого лесопользования.
Мероприятие уже прошло в Ижевске, Ханты-Мансийске, Хабаровске, Барнауле. Заключительный этап форума состоится в сентябре в Москве.