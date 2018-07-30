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В парке Нальчика демонтируют колесо обозрения
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В парке Нальчика демонтируют колесо обозрения 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Колесо обозрения в Нальчике пойдёт под снос с 1 августа, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.
Демонтаж старого аттракциона планируют закончить к сентябрю. Вместо него строят новое колесо обозрения высотой 50 метров. Оно будет работать круглый год, а украсит его яркая иллюминация.
Городские власти рассказали, что новый аттракцион заработает уже в сентябре 2018 года. Колесо обозрения в Нальчике станет самым высоким на Северном Кавказе, обогнав ставропольскую карусель.
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