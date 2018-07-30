В парке Нальчика демонтируют колесо обозрения

Колесо обозрения в Нальчике пойдёт под снос с 1 августа, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.

Демонтаж старого аттракциона планируют закончить к сентябрю. Вместо него строят новое колесо обозрения высотой 50 метров. Оно будет работать круглый год, а украсит его яркая иллюминация.

Городские власти рассказали, что новый аттракцион заработает уже в сентябре 2018 года. Колесо обозрения в Нальчике станет самым высоким на Северном Кавказе, обогнав ставропольскую карусель.

Читайте STAV.AIF.RU в соцсетях:

Facebook;«ВКонтакте»;«Одноклассники»;«Яндекс. Дзен».