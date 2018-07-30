Работы по обрезке деревьев стартовали в Михайлово-Ярцевском

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Бригады специалистов приступили к обрезке сухостойных деревьев и кустарников на территории поселения Михайлово-Ярцевское. Информацию об этом 30 июля предоставили в местной администрации.

— Все мероприятия проходят в рамках программы по благоустройству. На данный момент работы запланированы в нескольких населенных пунктах: поселок Шишкин Лес, село Михайловское и деревня Исаково. Санитарную обрезку деревьев проводят ежегодно, по мере необходимости, — уточнил главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения Михайлово-Ярцевское Андрей Ашлапов.

По его словам, согласно контракту, эти работы будут длиться до начала октября.