Ещё
Работы по обрезке деревьев стартовали в Михайлово-Ярцевском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Работы по обрезке деревьев стартовали в Михайлово-Ярцевском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Бригады специалистов приступили к обрезке сухостойных деревьев и кустарников на территории поселения Михайлово-Ярцевское. Информацию об этом 30 июля предоставили в местной администрации.
— Все мероприятия проходят в рамках программы по благоустройству. На данный момент работы запланированы в нескольких населенных пунктах: поселок Шишкин Лес, село Михайловское и деревня Исаково. Санитарную обрезку деревьев проводят ежегодно, по мере необходимости, — уточнил главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения Михайлово-Ярцевское Андрей Ашлапов.
По его словам, согласно контракту, эти работы будут длиться до начала октября.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Живые изгороди появились по нескольким адресам в Киевском Текущий ремонт начался в жилом доме поселка Коммунарка. Спортсменка из Краснопахорского стала призером всероссийских соревнований
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко40
Жестокая расправа над туристами попала на видео100
Россия простила долги другим странам272
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы98
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста553
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение