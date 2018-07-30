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Жители Щербинки поучаствовали в танцевальном марафоне «Московское долголетие»
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Жители Щербинки поучаствовали в танцевальном марафоне «Московское долголетие» 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: ЦСО «Щербинский»
Жители городского округа Щербинка выступили на танцевальном марафоне «Московское долголетие», который состоялся 27 июля в парке «Сокольники» в Москве.
На мероприятие приехало около 30 человек.
— В рамках марафона участники соревновались в умениях танцевать джайв, танго и ча-ча-ча. Пара любителей из Щербинки вышла в финал. Кроме этого, участники проекта «Московское долголетие станцевали зумбу в рамках в масштабного флешмоба. Всего приняли участие 1 077 человек. Участники фестиваля были очень вдохновлены, — отметила директор Центра социального обслуживания „Щербинский“ Татьяна Тютюкина.
Она добавила, что танцевальный марафон продлился с 10:00 до 18:00. Кроме основных соревнований, были организованы тематические мастер-классы.
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