Самые шокирующие факты о тибетских ламах

Тибетский ламаизм обычно называют буддизмом. Но исходная миролюбивая концепция, созданная Буддой Шакьямуни, на самом деле не имеет с тибетской версией ничего общего. В тибетском ламаизме присутствуют элементы шаманизма и даже символика кровавых жертвоприношений. Тибетских лам можно увидеть молящимися перед барельефом, изображающим индуистского кровавого бога войны Ханумана в окружении человеческих черепов.

Тибетские ламы не гнушаются секса и физического труда, считая, что и то и другое необходимо делать очень хорошо.

Основоположник ламаизма: «возникший в лотосе»

В VII веке в Тибете на должность ценпо (правителя) жрецы религии бон и их союзники — аристократы — призвали табгачского принца Туфа Фань Ни. Однако последний не получил никакой реальной власти. Тогда его потомок ценпо Тисонг Децэн в 755 году пригласил учёного буддиста Шантаракшиту и поручил ему создать такую духовную систему взглядов, которая помогла бы Децэну завоевать преданность населения, сделав его опорой правителя. Первая попытка провалилась: народ охотников и скотоводов не понял теорию колеса Сансары, не оценил жизнь в кольце страданий и запрет на любые убийства. Тогда был призван новый лидер: Падмасамбхава, он же гуру Ринпоче. Этот неординарный человек, как сейчас бы сказали, был большим мастером пиара.

По легенде, гуру Падмасамбхава в 8-летнем возрасте материализовался в цветке лотоса. Ребёнок проявлял незаурядные способности, его усыновил бездетный царь и впоследствии женил на своей дочери. Как и царевич Шакьямуни, Падмасамбхава пришёл к выводу, что должен оставить мирскую жизнь ради исполнения своей религиозной миссии. Царь, который воспитывал его в надежде передать ему власть, возражал против такого решения. Тогда юноша убил сына одного из вельмож, и за это преступление был изгнан из страны. Он пустился в странствия, получив тантрическое посвящение от двух дакини — древних богинь.

Первые шаги ламаизма в Тибете: убийства и мистика

Оказавшись в Тибете, Падмасамбхава перешел к воплощению своей миссии. В основу собственного учения он положил древнее тибетское поклонение духам предков и женским божествам, добавил эффектных мистических приёмов, облачил своих последователей в красные плащи, основал монастырь, занялся переводом на тибетский язык религиозной литературы и женился на принцессе. Он построил стройную и оптимистичную концепцию, согласно которой его приверженцы могли достичь многого при жизни, после смерти и в последующих реинкарнациях. Ему удалось не только заинтересовать народ, но и привлечь адептов религии бон. Таким образом, ценпо Тисонг Децэн приобрел в Тибете настоящую власть, подкрепленную религиозными верованиями.

Аристократы и жрецы религии бон поначалу не очень беспокоились, считая, что догматы буддистов недостаточно убедительны по сравнению с их постулатами. Но они недооценили репутацию и широту взглядов гуру Ринпоче.

К примеру, главу оппозиции Машанга, который занимал должность премьер-министра, буддисты заманили в гробницу и замуровали там, оправдав свои действия тем, что они никого не убивали. В то же время устранение предводителя подкосило оппозицию и тибетский вариант буддизма в альянсе с властью ценпо стал могущественной силой в Тибете.

Далай-лама — ставленник монголов

К XIII веку течение тибетского ламаизма разветвилось. Образовались четыре довольно враждебных друг другу ордена: шакья, кагью, ньинма и гелуг. В этот период Тибет уже был вассалом Китая , а Китай был захвачен монгольским ханом Хубилаем, основавшим династию Юань. Монголы проводили политику налаживания сотрудничества с местными властями. Благодаря монголам возвысилась школа Гелуг, из её среды и был выбран религиозный лидер — Далай-лама. Первый Далай-лама получил обозначение III, для эффекта преемственности. Согласно учению, после смерти Далай-лама перевоплощается в ребёнка, которого надо отыскать, а потом воспитать в соответствующем духе, чтобы он мог достойно занять свое место.

Наиболее знаменитые Далай-ламы и их значение для Тибета

Наиболее выдающимся был Далай-лама V — Нгаванг Лобсанг Гьяцо, живший в XVII веке. За огромную работу, проделанную им в течение жизни, его назвали Великий Пятый. Он активно занимался внешней и внутренней политикой, вёл успешные войны, создавал монастыри, систематизировал религиозную литературу, и именно он начал грандиозное строительство знаменитого дворца в Лхасе, пригласив отовсюду мастеров и художников. Личность Далай-ламы V имела такое значение для Тибета, что факт его смерти скрывался 15 лет: во время официальных приемов Великий Пятый не появлялся перед гостями под предлогом того, что он находится в глубокой медитации. Когда же в Лхасу прибывали посольства, их принимал в полумраке комнаты похожий на Далай-ламу монах, лицо которого почти полностью скрывал капюшон.

Следующим, VI, Далай-ламой стал Цан-Ян-Гья-Цо, который меньше всего думал о власти, аскезе и религии, предпочитая носить длинные волосы, наряжаться в голубой шёлковый костюм и предаваться стрельбе из лука вместе с друзьями — молодыми аристократами. Этот юноша был большим любителем женщин, сочинял прекрасные любовные стихи и гордился своим знанием тантры и тибетской сексуальной техники. В одном из своих стихов он писал:

«Я никогда не спал без возлюбленной,

И не пролил при этом ни капли спермы».

Согласно тибетскому учению тантры, удержание спермы способствует мужскому долголетию и свидетельствует о высоком духовном уровне.

Тибетцы были в восторге от своего юного лидера, но монголы и вездесущие иезуиты их восхищения не разделяли. Цан-Ян-Гья-Цо был схвачен и, по-видимому, отравлен по дороге в Китай. Ему было всего 23 года.

Судьба Далай-лам и Тибета

В XX веке в Китае обрушилась императорская династия Цинь. Воспользовавшись британским присутствием в регионе, Непал Бутан сумели отделиться и получить независимость, но судьба Тибета сложилась иначе.

В конце 1950 года в Тибет вторглась китайская армия. Власти Лхасы не сумели организовать ни военное, ни политическое сопротивление. Началось затяжное противостояние тибетской теократии и китайского режима. В ночь на 17 марта 1959 года Далай-лама XIV бежал в Индию . Спустя два дня народ Тибета поднял восстание против китайцев, но оно было потоплено в крови. Ко всему прочему китайцы вырубили леса, тем самым подорвав основу тибетского хозяйства.

Из Тибета бежали десятки тысяч людей, большинство — в Непал и Северную Индию.

Современный ламаизм: традиции и новшества

В настоящее время ламаизм фактически объединился с тибетской религией бон. Внутреннее убранство монастырей не имеет никаких различий: и в буддистских, и в бонских монастырях выставлены портреты лам и фигурки торма, символизирующие кровавые жертвоприношения (реформированная бонская традиция), скульптуры дакини и великого гуру Падмасамбхавы.

Тибетский ламаизм — и в наше время почитаемая религия, особенно у народа шерпа. Среди молодёжи считается очень престижным пройти обучение в монастыре. В одежде лам можно увидеть даже 7-8 летних детей. Стоимость учебы довольно высока, но родители охотно идут на эти расходы, поскольку «свой» лама улучшает карму семьи. [С-BLOCK]

Молодые послушники-ламы ведут довольно строгий образ жизни. Они несколько раз в сутки читают молитвы в общем зале, медитируют, изучают традиционную медицину, приёмы энергетического воздействия, ряд общеобразовательных предметов, а также обязаны трудиться на благо общества. После землетрясения весной 2015 года тибетские ламы работали на разборе завалов наравне с армией. Они восстанавливали дороги, развозили мешки риса и палатки по разрушенным деревням, оказывали медицинскую помощь, утешали тех, кто потерял родных.

Современные молодые ламы — весёлые и общительные люди, хорошо говорящие по-английски и имеющие аккаунт в «Фейсбуке».