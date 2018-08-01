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Сенатор от Крыма усомнился в ударе Киева по полуострову
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Сенатор от Крыма усомнился в ударе Киева по полуострову 

360tv.ru 1 час назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков усомнился в намерении Киева нанести мощный удар по полуострову. Об этом сообщило ИА Nation News.
«Очень в этом сомневаюсь. Крым — это территория России, а Украина прекрасно понимает всю мощь возможного ответа. Для Украины чревато наступать на Донбасс, и, тем более, на Крым», — подчеркнул Цеков.
По его словам, громкое заявление экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова о возможных атаках на Донбасс и Крым основано лишь на личном предположении, ведь в политике «чем громче скажешь, тем лучше услышат».
Сенатор не исключил возможности, что отдельные личности решатся на какие-то из ряда вон выходящие действия, и выразил уверенность, что российские спецслужбы отследят каждого диверсанта.
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