ФЦП подводит Крым к расплате

"Первый год после воссоединения полуострова с РФ был для крымчан шоковым. Сразу появились вызовы, на которые нужно было быстро отвечать, и Россия отреагировала на них блестяще. Сначала существовали схемы по оплате электроэнергии Украине , но националисты устроили нам блокаду. РФ уже спустя месяц обеспечила полуостров бесперебойными поставками энергии, а вскоре появился энергомост. Мы просто такого не ждали!

С воссоединением нам давали обещания — удивительно, но все они быстро и четко исполняются до сих пор. В Крыму за «украинский период» практически не осталось детсадов — за 4 года построено более 16 тысяч мест, уже открываются даже ясли. в бытность полуострова украинским школам политики дарили один мяч и это считалось праздником — сейчас грузовиками завозятся мебель, современное оборудование, интерактивные доски. Для привыкших десятилетиями к разрухе крымчан часто это шок", — отмечает парламентарий.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя заявил: «Федеральная целевая программа (ФЦП) развития Крыма задумывалась на 5 лет, но уже есть определенный объем накопленных поручений по новым объектам, поэтому мы подготовили предложения по продлению программы до 2022 года». Властям полуострова указали на низкое кассовое исполнение ФЦП‍ — 26% от годового объёма в Крыму, в Севастополе — 5% от предусмотренных на 2018 год средств. В целом это почти 50 миллиардов рублей.

"Россия 24 года развивала регионы, дотягивала их до современных стандартов — в Крыму украинские власти не делали ничего. Рушилось то, что досталось в наследство от СССР, взамен ничего не появлялось. Сейчас, конечно, Крыму нужны вложения. Мегапроекты, такие как строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и теплоэлектостанций — это огромный вклад в развитие Крыма. Но и дел еще осталось немало — нужны новые, более точечные инфраструктурные проекты.

В первую очередь, это, конечно, дороги — экономика региона и социальное положение крымчан зависят от них. Есть еще необходимость в модернизации водопроводов, канализации и ряда других сетей. Это уже делается, но занимает, к сожалению, определенное время. То есть планы на развитие есть, нудно лишь поддержать Крым на этом этапе. Бросать все сейчас, на половине дороги, просто нелогично и чревато отложенными негативными эффектами, точечные инвестиции в инфраструктуру нужно продолжать, чтобы они дали экономический эффект", — подчеркивает сенатор.

"Не будем нахлебниками"

По словам Медведева, уже более трети мероприятий и объектов в рамках действующей федеральной целевой программы развития полуострова завершены, еще более половины находятся в работе. К числу последних относятся строительство дорог, социальных объектов, энергетический комплекс, инженерная инфраструктура. Он напомнил, что ликвидирован дефицит электроэнергии на полуострове, построен новый мост.

Говоря о развитии полуострова в последние четыре года, глава кабмина напомнил, что перед властями стояли беспрецедентные задачи по интеграции Крыма в правовое, инфраструктурное, экономическое пространство РФ. «Мы приняли десятки нестандартных решений и по энергоснабжению, по водоснабжению, по обеспечению газом, транспортом. В прошлом регион десятилетиями недофинансировался», — подчеркнул Медведев.

"Крымчане верят в действия президента и правительства России , мы понимаем, насколько огромная работа проделана и масштаб вложений тоже осознаем. Все масштабные проблемы так или иначе решаются, одна из последних — дефицит воды для полива сельхозугодий, Киев лишил полуостров влаги Днепра. Питьевой обеспечили полуостров полностью — ремонтируются насосы на скважинах, модернизируются водопроводы.

После четверти века разрухи ощущения от происходящего у крымчан — сплошной восторг. При этом слова о продлении Федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма до 2023 года встречены с пониманием: чтобы довести инфраструктуру Крыма до нормального состояния без вложений не обойтись. При этом мы не хотим быть нахлебниками. На определенном этапе инвестиции дадут отдачу, и Крым начнет не только содержать сам то, что Россия сейчас строит, но и отчислять деньги в бюджет.

В том же дорожном строительстве мы «буксуем» не потому, что денег не хватает, а потому, что нет предприятий с опытом, техникой и специалистами, способных «переварить» масштабные заказы. Все это будет — нам дают еще 5 лет, продлевая ФЦП, постараемся успеть максимум. Уверен, через пять лет приезжему хватит часа, чтобы понять: полуостров живет мирно, процветает и активно развивается, а его жители уверенно смотрят в будущее", — заключает Сергей Цеков.