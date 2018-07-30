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Вышел новый номер газеты «Наша Лосинка»
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Вышел новый номер газеты «Наша Лосинка» 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Четырехполосное издание посвящено жизни Лосиноостровского района и издается с июля текущего года. Газета выходит дважды в месяц.
Первая полоса газеты посвящена судьбе киноконцертного зала «Орион», где идет реконструкция. На второй полосе опубликована информация о недавно прошедшей встрече главы управы Лосиноостровского района Павла Литовченко с жителями и даны ответы на прозвучавшие в ходе нее вопросы. Также в газете можно почитать советы безработным от консультанта районного Центра занятости и интервью с футбольным арбитром республиканской категории: Василий Старр живет в Лосинке, на 1-й Напрудной улице. Значительная часть посвящена ответам на вопросы жителей, поступающих в редакцию.
Кстати, газету можно найти во всех крупных социальных учреждениях Лосинки — ЦСО, ГБУ «Жилищник», ЦДиС «Лосинка», а также в управе Лосиноостровского района и Бабушкинском парке. (иб)
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