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Во дворах на Дубнинской и в Керамическом проводят благоустройство
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Во дворах на Дубнинской и в Керамическом проводят благоустройство 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В районе Восточное Дегунино проходит благоустройство дворовых территорий по адресам Дубнинская ул., 38 и Керамический проезд, 69. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте префектуры Северного округа.
«Силами ГБУ «Жилищник района Восточное Дегунино» были организованы работы по установке детских домиков, качелей и каруселей, балансиров возле дома 38 по Дубнинской улице и дома 69 по Керамическому проезду», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что во дворах установили скамейки и урны. (мю)
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