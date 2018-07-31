Во дворах на Дубнинской и в Керамическом проводят благоустройство

В районе Восточное Дегунино проходит благоустройство дворовых территорий по адресам Дубнинская ул., 38 и Керамический проезд, 69. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте префектуры Северного округа.

«Силами ГБУ «Жилищник района Восточное Дегунино» были организованы работы по установке детских домиков, качелей и каруселей, балансиров возле дома 38 по Дубнинской улице и дома 69 по Керамическому проезду», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что во дворах установили скамейки и урны. (мю)