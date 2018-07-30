Новое асфальтовое покрытие появится на Ленинградке

На укладку нового асфальтового покрытия во дворах САО городские власти выделили дополнительные средства. Об этом сообщил источник в префектуре севера столицы.

— Адресный перечень утвержден и согласован. Дополнительные мероприятия по благоустройству дворовых территорий проведут по 183 адресам, — уточнили в префектуре. — На ряде объектов строители уже приступили к работе, часть дворов сделана.

В Молжаниновском ремонт асфальтобетонного покрытия и замену бортового камня выполнят по адресу: Ленинградское шоссе, дом 261, строение 1.

Работы проводятся в рамках программы летнего благоустройства дворовых территорий. (еп)