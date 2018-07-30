Режим красных кхмеров: как Пол Пот пришел к власти в Камбодже

Пол Пот. В мировой истории есть несколько имен диктаторов, ставших причиной масштабных войн и смертей миллионов людей. Несомненно, первым в этом списке стоит Адольф Гитлер, ставший мерилом зла. Однако в азиатских странах существовал свой аналог Гитлера, который в процентном соотношении нанес не меньший урон собственной стране, — камбоджийский лидер движения «Красные кхмеры», руководитель Демократической Кампучии

История «Красных кхмеров» воистину уникальна. При режиме коммунистов за каких-то три с половиной года 10-миллионное население страны сократилось примерно на четверть. Потери Камбоджи за время правления Пол Пота и его сподвижников составили от 2 до 4 миллионов человек. Нисколько не преуменьшая размах и последствия господства красных кхмеров, стоит отметить, что к их жертвам зачастую причисляют погибших от американских бомбардировок, беженцев и убитых в столкновениях с вьетнамцами. Но обо всем по порядку.

Скромный учитель

Точная дата рождения камбоджийского Гитлера неизвестна до сих пор: диктатор сумел окутать свою фигуру завесой тайны и переписал собственную биографию. Историки сходятся на том, что он появился на свет в 1925 году.

Сам Пол Пот рассказывал, что его родители были простыми крестьянами (это считалось почетным) и он был одним из восьмерых детей. Однако на самом деле его семья занимала достаточно высокое положение во властной структуре Камбоджи. Впоследствии старший брат Пол Пота стал высокопоставленным чиновником, а двоюродная сестра — наложницей короля Монивонга. [С-BLOCK]

Стоит сразу оговориться, что имя, под которым диктатор вошел в историю, не является его настоящим именем. Отец назвал его при рождении Салот Сар. И только много лет спустя будущий диктатор взял себе псевдоним Пол Пот, представляющий собой сокращенный вариант французского выражения «politique potentielle», которое буквально переводится как «политика возможного».

Маленький Сар рос при буддийском монастыре, а затем, в возрасте 10 лет, был отдан в католическую школу. В 1947 году благодаря протекции сестры его отправили учиться во Францию (Камбоджа была колонией Франции). Там Салот Сар увлекся левой идеологией и познакомился с будущими соратниками Иенг Сари и Кхиеу Самфаном. В 1952 году Сар вступил в Коммунистическую партию Франции. Правда, к тому времени камбоджиец совершенно забросил учебу, вследствие чего был отчислен и вынужден был вернуться на родину. [С-BLOCK]

Внутриполитическая обстановка в Камбоджи тех лет была непростой. В 1953 году страна получила независимость от Франции. Европейские колонизаторы не могли больше держать в своих руках Азию, однако и покидать ее не собирались. Когда к власти пришел наследный принц Сианук, он разорвал отношения с США и попытался установить крепкие связи с коммунистическим Китаем и просоветским Северным Вьетнамом. Причиной для разрыва отношений с Америкой стали постоянные вторжения на территорию Камбоджи американских военных, которые преследовали или искали северовьетнамских бойцов. США учли данные претензии и пообещали больше не заходить на территорию соседнего государства. Но Сианук вместо того, чтобы принять извинения Штатов, решил пойти еще дальше и разрешил войскам Северного Вьетнама базироваться в Камбодже. В кратчайшие сроки часть северовьетнамской армии фактически «переехала» к соседям, оказавшись недоступной для американцев, что вызвало огромное неудовольствие США.

От такой политики сильно пострадало местное население Камбоджи. Постоянные перемещения иностранных войск наносили ущерб сельскому хозяйству и просто раздражали. Недовольство крестьян вызывало и то, что и без того скромные запасы зерна выкупались правительственными силами в несколько раз дешевле рыночной стоимости. Все это привело к значительному усилению коммунистического подполья, в которое входила организация «Красные кхмеры». Именно к ней присоединился Салот Сар, который после возвращения из Франции подрабатывал учителем в школе. Пользуясь своим положением, он умело внедрял коммунистические идеи в среде собственных учеников.

Восхождение красных кхмеров

Политика Сианука привела к тому, что в стране началась гражданская война. И вьетнамские, и камбоджийские солдаты грабили местное население. В связи с этим огромную поддержку получило движение «Красных кхмеров», которое захватывало все больше городов и поселений. Жители деревень либо присоединялись к коммунистам, либо стекались в крупные города. Стоит отметить, что костяк армии кхмеров составляли подростки 14-18 лет. Салот Сар считал, что люди постарше слишком подвержены влиянию Западных стран.

В 1969 году на фоне таких событий Сианук был вынужден обратиться за помощью к США. Американцы согласились восстановить отношения, но при условии, что им будет разрешено атаковать северовьетнамские базы, расположенные на территории Камбоджи. В результате в ходе их ковровых бомбардировок погибали и вьетконговцы, и мирное население Камбоджи. [С-BLOCK]

Действия американцев только усугубили ситуацию. Тогда Сианук решил заручится поддержкой Советского Союза и Китая, для чего отправился в марте 1970 года в Москву . Это вызвало возмущение США, в результате чего в стране произошел переворот и к власти пришел американский ставленник премьер-министр Лон Нол. Первым же его шагом на посту руководителя страны стало выдворение вьетнамских войск с территории Камбоджи в течение 72 часов. Однако коммунисты не торопились уходить с обжитых мест. И американцы совместно с южновьетнамскими войсками организовали наземную операцию по уничтожению врага в самой Камбодже. Им сопутствовал успех, по популярности Лон Нолу это не принесло — население устало от чужих войн.

Спустя два месяца американцы покинули Камбоджу, но обстановка в ней все еще оставалась крайне напряженной. В стране шла война, в которой участвовали проправительственные войска, красные кхмеры, северные и южные вьетнамцы, а также множество других мелких группировок. С тех времен до сегодняшнего дня в джунглях Камбоджи осталось немалое количество различных мин и ловушек.

Постепенно в лидеры стали выбиваться красные кхмеры. Они сумели объединить под своими знаменами огромное войско из крестьян. К апрелю 1975 года они окружили столицу государства Пномпень . Американцы — главная подспорье режима Лон Нола — не захотели сражаться за своего ставленника. И глава Камбоджи сбежал в Таиланд , а страна оказалась под контролем коммунистов. [С-BLOCK]

В глазах камбоджийцев красные кхмеры были настоящими героями. Их встречали аплодисментами. Однако уже через несколько дней армия Пол Пота начала обирать мирных граждан. Сначала недовольных просто усмиряли силой, а затем перешли и к расстрелам. Оказалось, что эти бесчинства были не самоуправством оголтелых подростков, а целенаправленной политикой новой власти.

Кхмеры приступили к насильственному расселению жителей столицы. Людей под дулом автоматов строили в колонны и выдворяли из города. Малейшее сопротивление каралось расстрелом. За считанные недели Пномпень покинули два с половиной миллиона человек.

Интересная деталь: в числе изгнанных были и члены семьи Салот Сара. О том, что новым диктатором стал их родственник, они узнали случайно, увидев портрет вождя, который набросал один камбоджийский художник.

Политика Пол Пота

Правление красных кхмеров значительно отличалось от существовавших коммунистических режимов. Главная особенность заключалась не то что в отсутствии культа личности, а в полной анонимности руководителей. Среди народа они были известны лишь как Бон (старший брат) с порядковым номером. Пол Пот был старшим братом №1.

Первые указы новой власти декларировали полный отказ от религии, партий, любого свободомыслия, медицины. Поскольку в стране была гуманитарная катастрофа и лекарств катастрофически не хватало, была дана рекомендация прибегать к «традиционным народным средствам».

Основной упор во внутренней политике был сделан на выращивании риса. Руководство дало приказ собрать с каждого гектара по три с половиной тонны риса, что в тех условиях было практически нереально.

Падение Пол Пота

Лидеры кхмеров были крайними националистами, в связи с чем начались этнические чистки, в частности, уничтожались вьетнамцы и китайцы. Фактически камбоджийские коммунисты устроили полномасштабный геноцид, что не могло не отразиться на отношениях с Вьетнамом и Китаем, изначально поддержавших режим Пол Пота.

Конфликт между Камбоджей и Вьетнамом разрастался. Пол Пот в ответ на критику открыто угрожал соседнему государству, обещая оккупировать его. Камбоджийские пограничные войска устраивали вылазки и жестко расправлялись с вьетнамскими крестьянами из приграничных поселений. [С-BLOCK]

В 1978 году Камбоджа стала готовиться к войне с Вьетнамом. К каждому кхмеру предъявлялось требование убить как минимум 30 вьетнамцев. В ходу был лозунг, гласивший, что страна готова воевать со своим соседом хоть целых 700 лет.

Однако 700 лет не понадобилось. В конце декабря 1978 года камбоджийская армия напала на Вьетнам. Вьетнамские войска перешли в контратаку и ровно за две недели разбили армию кхмеров, состоящую из подростков и крестьян, и захватили Пномпень. За день до вступления вьетнамцев в столицу Пол Пот сумел сбежать на вертолете.

Камбоджа после кхмеров

После захвата Пномпеня вьетнамцы посадили в стране марионеточное правительство и заочно приговорили Пол Пота к смерти.

Таким образом, Советский Союз получил под свой контроль уже две страны. Это категорически не устраивало США и привело к парадоксальной ситуации: главный оплот мировой демократии поддержал коммунистический режим красных кхмеров.

Пол Пот с соратниками скрылся в джунглях рядом с границей между Камбоджей и Таиландом. Под давлением Китая и США Таиланд предоставил убежище руководству кхмеров. [С-BLOCK]

С 1979 года влияние Пол Пота медленно, но верно убывало. Его попытки вернуться в Пномпень и выбить оттуда вьетнамцев потерпели крах. В 1997 году по его решению был расстрелян вместе с семьей один из высокопоставленных руководителей кхмеров — Сон Сен. Это убедило сторонников Пол Пота в том, что их лидер утратил связь с реальностью, в результате чего его сместили.

В начале 1998 года состоялся суд над Пол Потом. Он был приговорен к пожизненному заключению под домашним арестом. Однако долго сидеть в заточении ему не пришлось — 15 апреля 1998 года он был найден мертвым. Существует несколько версий его смерти: сердечная недостаточность, отравление ядом, самоубийство. Так бесславно окончил свой жизненный путь жестокий диктатор Камбоджи.