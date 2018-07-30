Пресс-служба парка Монрепо прокомментировала установку забора

Сотрудники музея-заповедника «Парк Монрепо» прокомментировали установку забора вокруг парка.

В пресс-службе Монрепо отметили, что основная причина возведения забора по границам парка — требования современного антитеррористического законодательства.

Также сообщается, что ограждение облегчит работу парковой охраны и защитит от проникновения посторонних.

В пресс-службе также рассказали, что недовольство ограниченным входом в парк в первую очередь высказали жители Выборгского поселка, которые утверждают, что для них закрывается единственная территория, доступная для прогулок.

Благоустройство Монрепо планируют завершить в 2019 году.