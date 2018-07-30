Сезон продажи арбузов и дынь стартует в САО с 1 августа

Москве с 1 августа заработают бахчевые развалы. В САО дыни и арбузы можно будет купить по 11 адресам.

— Количество развалов в нынешнем году, по сравнению с предыдущим, уменьшилось на два: точки были нерентабельны, и предприниматели отказались от них, — сообщила начальник управления торговли и услуг префектуры САО Инна Труфанова.

Все торговые точки будут иметь одинаковый дизайн: это будут деревянные лотки в полоску. У каждого должна быть информационная вывеска с названием обслуживающей организации, весы, товаросопроводительная документация. Продавцы должны иметь при себе медицинскую книжку, а также по первому требованию предоставить книгу отзывов и предложений.

Площадки продаж откроют на ул. Ангарской, 13; ул. Дегунинской, 17; ул. Маршала Федоренко, 10; ул. 800-летия Москвы, 4; ул. Михалковской, 4, ул. Флотской, 50; Дмитровском шоссе, 153; Фестивальной улице, 8 и 17–27; в Бескудниковском б-ре, 12, а также в Красностуденческом проезде, 2.

Бахчевые развалы будут работать с 1 августа до 1 октября. (еп)