В Адыгее появится новый приют для бездомных

Новый приют для бездомных появится в Республике Адыгея — в станице Курджипская местные власти выделили соответствующему фонду помощи землю и здание под организацию центра, передаёт ОТР.

На данный момент активисты завершают восстановительные работы в здании. Сейчас в приюте уже есть свет и тепло. Кроме того, в центре даже будет своя баня.

Предполагается, что в новом приюте волонтёры смогут принять до 15 человек — это люди, которые лишились своих домов и живут без документов. Организация предоставит таким гражданам не только жильё и еду, но также восстановит социальные выплаты.

Помимо прочего, активисты организовали в центре своё подсобное хозяйство — местные жители отдают фонду животных, одежду и товары первой необходимости.