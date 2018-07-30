Ещё
В Адыгее появится новый приют для бездомных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Адыгее появится новый приют для бездомных 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Новый приют для бездомных появится в Республике Адыгея — в станице Курджипская местные власти выделили соответствующему фонду помощи землю и здание под организацию центра, передаёт ОТР.
На данный момент активисты завершают восстановительные работы в здании. Сейчас в приюте уже есть свет и тепло. Кроме того, в центре даже будет своя баня.
Предполагается, что в новом приюте волонтёры смогут принять до 15 человек — это люди, которые лишились своих домов и живут без документов. Организация предоставит таким гражданам не только жильё и еду, но также восстановит социальные выплаты.
Помимо прочего, активисты организовали в центре своё подсобное хозяйство — местные жители отдают фонду животных, одежду и товары первой необходимости.
Парламентская газета: последние новости
В Мурманске открыли памятник Николаю Чудотворцу Медведев: Крым заметно отличается от того, каким был четыре года назад Лавров: Россия будет надёжно защищена, несмотря на развёртывание ПРО США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко44
Жестокая расправа над туристами попала на видео100
Россия простила долги другим странам277
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы98
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста556
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение