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Москвичи выбирают тройку лучших фотографий о Москве — Лёвкин
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Москвичи выбирают тройку лучших фотографий о Москве — Лёвкин 

Департамент градостроительной политики города Москвы 1 час назад
Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политик города Москвы Сергей Лёвкин.
По словам Лёвкина, горожанам предлагается на выбор 45 фотографий, вошедших в полуфинал в номинации «Москва и москвичи. Комфортный город», для удобства — они разделены на три части, по пятнадцать фотографий. Авторы трех работ, набравшие наибольшее количество симпатий, получат призы и право участвовать в итоговой экспозиции финалистов, открытие которой состоится 18 августа в парке «Зарядье».
Руководитель Департамента отметил, что в этом году в «Планете Москва» приняли участие около 500 фотографов.
«В конкурсе участвуют не только профессионалы, но и любители. Чтобы мастерство наших участников росло год от года, информационные партнёры ТАСС и «Вечерняя Москва» организовали увлекательные экскурсии и мастер-классы. А мы, как организаторы, постарались заинтересовать участников панорамными съёмками в рамках фототуров на смотровые площадки и крыши», — отметил Сергей Лёвкин.
Так, в этом году конкурсанты побывали на крыше здания Стройкомплекса Москвы в Никитском переулке, на смотровой площадке Храма Христа Спасителя. Совместно с партнером конкурса, компанией «Галс-Девелопмент», организованы экскурсии в Центральный детский магазин на Лубянке, гостиницу «Пекин», Театральный дом на Арбате.
Голосование открыто по ссылке https://ag.mos.ru/poll/5052
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