Пассажиры пригородных поездов смогут бесплатно провозить велосипеды 3-5 августа из-за велопарада в Москве

Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. «В субботу, 4 августа, состоится четвертый ночной велопарад в истории Москвы . Ожидается, что в позднем заезде примут участие более 20 тыс. человек. Протяженность маршрута ночного велопарада составит около 20 км. Стартовав на Суворовской площади в 23:00, участники проедут по центральным улицам и набережным и финишируют на Болотной площади. В начале заезда гостей ждет развлекательная программа и конкурсы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что средняя скорость потока не превысит 15-16 км/ч, поэтому принять участие в заезде могут все желающие, независимо от возраста и физической подготовки. Тип велосипеда также не имеет значения, единственное обязательное требование ко всем велосипедам участников — наличие переднего и заднего фонарей.

«На всех направлениях пригородного сообщения с 23:00 3 августа до 23:00 5 августа пассажиры смогут провезти велосипеды бесплатно. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо получить специальный бесплатный билет для прохода через турникет в кассе вокзала. Кроме того, городской велопрокат «Велобайк» предоставляет скидки участникам ночного велопарада», — отмечается в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, предполагается, что в заезде примут участие рекордные 20 тыс. человек.