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График движения наземного транспорта ряда маршрутов в Москве изменится 4 августа из-за ночного велопарада
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График движения наземного транспорта ряда маршрутов в Москве изменится 4 августа из-за ночного велопарада 

Агентство «Москва» 37 минут назад
Фото: Москва24
«В связи с проведением „Ночного велопарада 2018“ 4 августа 2018 г. изменяются маршруты наземного городского транспорта», — говорится в сообщении.
Уточняется, что с 19:30 до окончания мероприятий автобусы «Т13», №15 будут следовать от ВДНХ (южная) до остановки «Метро „Марьина роща“-Театр „Сатирикон“. С 22:00 до окончания мероприятий автобусы №158 будут курсировать от 3-го Павелецкого проезда до ул. Балчуг. С 22:30 до окончания мероприятий автобусы „А“, „Б“ (внутреннее), „Б“ (внешнее), „М1“, „М2“, „М3“, „М5“, „М6“, „М7“, „М8“, „М9“, „М10“, „М27“, „Т25“, „Т79“, №24, 39, 64, 101, 116, 122, 144, 243, 806, 904, „Н1“, „Н2“, „Н3“, „Н4“, „Н5“, „Н6“, „Н7“, троллейбусы №28, трамваи №7, 9 могут работать с увеличенными интервалами.
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