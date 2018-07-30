Возвращаясь с соревнований в Ульяновске в реке Сок утонул 17-летний юноша

Трагедия произошла в Красноярском районе Самарской области на реке Сок.

Молодой человек учился в Удмуртском кадетском корпусе. Сегодня, 30 июля, он вместе с командой возвращался с соревнований, которые проходили в Ульяновске . Они остановились на отдых на пляже в поселке Красный Яр и решили искупаться в реке Сок.

Один из молодых людей пропал Его тело нашли спустя три часа в 15 метрах от берега на глубине 2,5 метра.

23 июля в машине под водой тела 38-летнего мужчины, 31-летней женщины и 4-летней девочки обнаружил 11-летний мальчик, отправившийся на поиски родителей и сестры. Утром 21 июля по грунтовой дороге они поехали купаться. Трасса проходит около обрыва, высота которого примерно 5 метров.