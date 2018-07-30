В Ярославле волонтёры решили расчистить лес вокруг министерства Сатаны

Активисты «Экодесанта» считают, что в лесу около Прусовских карьеров очень грязно

Ярославле волонтёры «Экодесанта» решили навести порядок в городе. Они выбрали несколько мест, где на их взгляд, необходимо устроить субботник.

— Есть идеи прибраться в заброшенном парке у Дворца Пионеров в Брагино, в акватории реки Дунайка или на Прусовских карьерах, где грязно не только в лесу около «министерства радости Сатаны», но и на берегу, где отдыхают люди. Рассматриваем и другие места, — рассказали волонтёры.

Волонтёры также решили узнать у ярославцев, где им прибраться в первую очередь. Для этого они запустили голосование в социальной сети «ВКонтакте».