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В Ярославле волонтёры решили расчистить лес вокруг министерства Сатаны
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В Ярославле волонтёры решили расчистить лес вокруг министерства Сатаны 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Активисты «Экодесанта» считают, что в лесу около Прусовских карьеров очень грязно
В Ярославле волонтёры «Экодесанта» решили навести порядок в городе. Они выбрали несколько мест, где на их взгляд, необходимо устроить субботник.
— Есть идеи прибраться в заброшенном парке у Дворца Пионеров в Брагино, в акватории реки Дунайка или на Прусовских карьерах, где грязно не только в лесу около «министерства радости Сатаны», но и на берегу, где отдыхают люди. Рассматриваем и другие места, — рассказали волонтёры.
Волонтёры также решили узнать у ярославцев, где им прибраться в первую очередь. Для этого они запустили голосование в социальной сети «ВКонтакте».
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