Тихая и воспитанная Лори из «Дубовой рощи» ищет заботливого хозяина

Добровольцы приюта «Дубовая роща» ищут новый дом и надежного хозяина для своей подопечной тихой и воспитанной собаки Лори.

— Лори может преданно сидеть у ваших ног, ожидая, когда ее погладят, но никогда не будет просить об этом. Питается Лори сухим кормом, — рассказали волонтеры.

Желающие познакомиться с Лори могут позвонить куратору Марине по телефону 8 (925) 701-73-83.

Напомним, что все собаки из приюта отдаются в добрые руки при условии возможности ненавязчивого отслеживания судьбы собаки.

(ск)