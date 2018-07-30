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Тихая и воспитанная Лори из «Дубовой рощи» ищет заботливого хозяина
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Тихая и воспитанная Лори из «Дубовой рощи» ищет заботливого хозяина 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Добровольцы приюта «Дубовая роща» ищут новый дом и надежного хозяина для своей подопечной тихой и воспитанной собаки Лори.
— Лори может преданно сидеть у ваших ног, ожидая, когда ее погладят, но никогда не будет просить об этом. Питается Лори сухим кормом, — рассказали волонтеры.
Желающие познакомиться с Лори могут позвонить куратору Марине по телефону 8 (925) 701-73-83.
Напомним, что все собаки из приюта отдаются в добрые руки при условии возможности ненавязчивого отслеживания судьбы собаки.
(ск)
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