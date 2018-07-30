У остановки «К/т „Ереван“ оборудовали урны

Уличные емкости для мусора установили возле остановки «К/т „Ереван“ после обращения жителя Западного Дегунина на портал „Наш город“.

Гасана Гасангаджиева. Работы по установке урн на указанной территории были выполнены оперативно, о чем говорится в официальном ответе жителю от 30.07.18 за подписью руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Сервис „Наш город“ создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Жители Москвы оставляют на портале замечания, касающиеся проблем городского хозяйства, а ответственные службы занимаются их решением. (ео)