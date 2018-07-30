Ещё
У остановки «К/т „Ереван“ оборудовали урны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У остановки «К/т „Ереван“ оборудовали урны 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Уличные емкости для мусора установили возле остановки «К/т „Ереван“ после обращения жителя Западного Дегунина на портал „Наш город“.
Работы по установке урн на указанной территории были выполнены оперативно, о чем говорится в официальном ответе жителю от 30.07.18 за подписью руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Гасана Гасангаджиева.
Сервис „Наш город“ создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Жители Москвы оставляют на портале замечания, касающиеся проблем городского хозяйства, а ответственные службы занимаются их решением. (ео)
Управа района Западное Дегунино города Москвы: последние новости
На Селигерской улице нашли гранаты времён войны Изменились часы работы храма блаженной Матроны Московской на Дмитровке В Западном Дегунине бахчевые развалы будут работать по трем адресам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко44
Жестокая расправа над туристами попала на видео100
Россия простила долги другим странам277
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы98
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста556
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение