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Светлана Арнаутова: «Цель новой кадровой стратегии — дать возможность реализоваться талантливым сотрудникам»
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Светлана Арнаутова: «Цель новой кадровой стратегии — дать возможность реализоваться талантливым сотрудникам» 

Волга Ньюс 1 час назад
«Ключевая цель новой кадровой стратегии — дать возможность талантливым перспективным сотрудникам проявлять и реализовывать свой потенциал в профессии. Поэтому важной темой моего выступления станет роль руководителя при работе с сотрудниками, развитие наставничества в организациях, управление карьерой», — рассказала Светлана Арнаутова.
"В части важных трендов, которые хотелось бы обсудить с экспертами — развитие кадровой стратегии в цифровую эпоху", — добавила она.
Напомним, работа стратегической сессии «Кадровая стратегия — достояние региона». Работа ее будет поделена на три секции: "#Кадросфера", «3К: Кадровая Корпоративная Культура» и «Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего». В работе секций примут участие глава региона Дмитрий Азаров, представители московской школы управления Сколково, РАНХиГС, АНО «Россия — страна возможностей», общественники, представители образовательных организаций и просто активные граждане.
Это уже третья тематическая сессия за последний месяц. Первая была посвящена вопросам отрасли ЖКХ и благоустройства, вторая — качеству оказания медицинской помощи.
Результатом работы сессий должны стать конкретные идеи для включения в стратегию развития Самарской области, которая носит название «Стратегия лидерства». Инициатором такого формата работы над стратегией является Дмитрий Азаров.
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