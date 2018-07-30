Светлана Арнаутова: «Цель новой кадровой стратегии — дать возможность реализоваться талантливым сотрудникам»

«Ключевая цель новой кадровой стратегии — дать возможность талантливым перспективным сотрудникам проявлять и реализовывать свой потенциал в профессии. Поэтому важной темой моего выступления станет роль руководителя при работе с сотрудниками, развитие наставничества в организациях, управление карьерой», — рассказала Светлана Арнаутова.

"В части важных трендов, которые хотелось бы обсудить с экспертами — развитие кадровой стратегии в цифровую эпоху", — добавила она.

Напомним, работа стратегической сессии «Кадровая стратегия — достояние региона». Работа ее будет поделена на три секции: "#Кадросфера", «3К: Кадровая Корпоративная Культура» и «Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего». В работе секций примут участие глава региона Дмитрий Азаров , представители московской школы управления Сколково, РАНХиГС , АНО «Россия — страна возможностей», общественники, представители образовательных организаций и просто активные граждане.

Это уже третья тематическая сессия за последний месяц. Первая была посвящена вопросам отрасли ЖКХ и благоустройства, вторая — качеству оказания медицинской помощи.