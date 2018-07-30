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ВСУ призвали жителей Лисичанка не выходить из дома без нужды 31 июля и 1 августа
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ВСУ призвали жителей Лисичанка не выходить из дома без нужды 31 июля и 1 августа 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.
«В связи с проведением 31 июля и 1 августа 2018 года превентивных мер по противодействию террористической и диверсионной угрозам в городе Лисичанск Луганской области, командование Объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и прочее. В случае необходимости передвижения в другие районы города, с целью избегания недоразумений, просим обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность», — сообщили в штабе ООС. Под последними имеются в виду паспорт, водительские права, документы с мест учебы и тому подобное.
Все учения пройдут с санкции командующего ООС Сергея Наева.
«Ситуация с антитеррористической угрозой находится под контролем», — поспешили утешить местных жителей военные.
Также местных жителей попросили не паниковать и придерживаться правил безопасности.
Ранее — 24 июля — исполнилось четыре года со дня взятия Лисичанска под контроль Вооруженных Сил Украины.
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