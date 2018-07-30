Воробьев назначил членов комиссии для отбора кандидатур на должность главы Красноармейска

«Назначить членами конкурсной комиссии городского округа Красноармейск Московской области для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Красноармейск Московской области: Голубь Марию Владимировну — заместителя начальника управления — заведующего отделом по взаимодействию с представительными и исполнительными органами местного самоуправления управления территориальных проектов Главного управления территориальной политики Московской области», — говорится в распоряжении.

Также членами конкурсной комиссии назначены заместитель председателя правительства Московской области — руководитель Главного управления территориальной политики региона Александр Костомаров и заместитель начальника управления — заведующий отделом территориальным Вторым управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Главного управления территориальной политики Московской области Тимур Садыков

Данное распоряжение будет направлено в совет депутатов городского округа Красноармейск.