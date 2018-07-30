Ещё
Воробьев назначил членов комиссии для отбора кандидатур на должность главы Красноармейска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воробьев назначил членов комиссии для отбора кандидатур на должность главы Красноармейска 

РИАМО 1 час назад
Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил трех членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы городского округа Красноармейск, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.
«Назначить членами конкурсной комиссии городского округа Красноармейск Московской области для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Красноармейск Московской области: Голубь Марию Владимировну — заместителя начальника управления — заведующего отделом по взаимодействию с представительными и исполнительными органами местного самоуправления управления территориальных проектов Главного управления территориальной политики Московской области», — говорится в распоряжении.
Также членами конкурсной комиссии назначены заместитель председателя правительства Московской области — руководитель Главного управления территориальной политики региона Александр Костомаров и заместитель начальника управления — заведующий отделом территориальным Вторым управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Главного управления территориальной политики Московской области Тимур Садыков.
Данное распоряжение будет направлено в совет депутатов городского округа Красноармейск.
23 апреля Максим Копылов принял решение покинуть пост главы городского округа Красноармейск. Копылов был избран главой муниципального образования 21 июля 2017 года.
РИАМО: последние новости
Количество безработных россиян за неделю уменьшилось на 0,2% Финал Всероссийского конкурса «Доброволец России» состоится 5 декабря Мосгоризбирком зарегистрировал доверенных лиц кандидата на пост мэра Москвы Дегтярева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко44
Жестокая расправа над туристами попала на видео100
Россия простила долги другим странам277
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы98
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста556
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение