Куряне жалуются на массовую гибель рыбы на реке Псёл

В настоящее время специалисты Росприроднадзора разбираются в произошедшем

Неделю назад на реке Псёл началась массовая гибель рыбы. За прошедшие выходные ситуация ухудшилась, сообщает ГТРК Курск . У берегов реки находят 3-4-х килограммовых рыб. Как сообщили работники заповедника, в последние два дня там стоит резкий запах — пахнет не пестицидами или органическими отходами.

— На сегодняшний день — 30 июля 2018 года — на реке очень много погибшей рыбы, совсем погибли лилии и кувшинки, вода красно-коричневого цвета, пеной заброшены все берега. Река просто погибает! На городском обоянском пляже рыба уже не выплывает, а выползает буквально, у самой реки стоять просто невозможно, — пояснил телеканалу местный житель.