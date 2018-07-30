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Куряне жалуются на массовую гибель рыбы на реке Псёл
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Куряне жалуются на массовую гибель рыбы на реке Псёл 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В настоящее время специалисты Росприроднадзора разбираются в произошедшем
Неделю назад на реке Псёл началась массовая гибель рыбы. За прошедшие выходные ситуация ухудшилась, сообщает ГТРК Курск. У берегов реки находят 3-4-х килограммовых рыб. Как сообщили работники заповедника, в последние два дня там стоит резкий запах — пахнет не пестицидами или органическими отходами.
— На сегодняшний день — 30 июля 2018 года — на реке очень много погибшей рыбы, совсем погибли лилии и кувшинки, вода красно-коричневого цвета, пеной заброшены все берега. Река просто погибает! На городском обоянском пляже рыба уже не выплывает, а выползает буквально, у самой реки стоять просто невозможно, — пояснил телеканалу местный житель.
Как пояснили «КИ» в Росприроднадзоре по Курской области, в настоящее время специалисты проводят необходимые исследования, чтобы установить причины произошедшего.
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