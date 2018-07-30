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Руководитель Дирекции парков и скверов Казани Алсу Саетова назначена помощником министра по делам молодежи РТ
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Руководитель Дирекции парков и скверов Казани Алсу Саетова назначена помощником министра по делам молодежи РТ 

Казанский репортер 59 минут назад
Фото: Казанский репортер
Она будет курировать работу пресс-службы ведомства, а также заниматься развитием молодежной политики и реализацией медиапроектов для молодежи. Должность Дирекции парков и скверов Казани пока вакантна.
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