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В сквере Самохина все-таки установили гигантскую полицейскую фуражку
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В сквере Самохина все-таки установили гигантскую полицейскую фуражку 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В Оренбурге в сквере им. В. П. Самохина установили новый арт-объект — гигантскую полицейскую фуражку. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщает пресс-служба городской администрации.
Как говорится в сообщении, в настоящее время идет монтаж объемной топиарной композиции, состоящей из фуражки, подложки под нее и гирлянды-венка. Высота самой фуражки составляет один метр, длина и ширина — по два метра.
Новый арт-объект появился в Оренбурге к 275-летию города. О том, что его установят стало известно еще в июне. Тогда на сайте госзакупок появилась заявка на изготовление уличной композиции.
Ранее уже сообщалось об установке в сквере полицейской фуражки. Однако на следующий день арт-объект убрали. Отмечалось, что это связано с доработкой некоторых элементов. Повторно композицию установили уже на другом месте: она переместилась с дальней клумбы в центре сквера на ближайшую к дороге.
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