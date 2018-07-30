В сквере Самохина все-таки установили гигантскую полицейскую фуражку

Оренбурге в сквере им. В. П. Самохина установили новый арт-объект — гигантскую полицейскую фуражку. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как говорится в сообщении, в настоящее время идет монтаж объемной топиарной композиции, состоящей из фуражки, подложки под нее и гирлянды-венка. Высота самой фуражки составляет один метр, длина и ширина — по два метра.

Новый арт-объект появился в Оренбурге к 275-летию города. О том, что его установят стало известно еще в июне. Тогда на сайте госзакупок появилась заявка на изготовление уличной композиции.

Ранее уже сообщалось об установке в сквере полицейской фуражки. Однако на следующий день арт-объект убрали. Отмечалось, что это связано с доработкой некоторых элементов. Повторно композицию установили уже на другом месте: она переместилась с дальней клумбы в центре сквера на ближайшую к дороге.