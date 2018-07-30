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Строительство храма в честь Чуда Архангела Михаила в Хонех на юге Москвы могут завершить до конца года
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Строительство храма в честь Чуда Архангела Михаила в Хонех на юге Москвы могут завершить до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Строительство храма в честь Чуда Архангела Михаила в Хонех на юге Москвы могут завершить до конца 2018 г., сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на его слова его главы Сергея Левкина. «Работы по строительству здания церкви в честь Чуда Архангела Михаила в Хонех на Борисовских прудах должны завершиться до конца текущего года, после чего специалисты займутся отделкой и благоукрашением храма и к осени следующего года подготовят его для освящения», — приводятся в сообщении слова С. Левкина.
Он уточнил, что строители уже завершили бетонирование сводов храма и приступили к обустройству барабана. Следующий этап работы — сооружение купольной части здания. Осенью на купол церкви поднимут освященный крест, параллельно будет идти прокладка инженерных коммуникаций, а затем начнутся отделочные работы.
«Создатели Михайловской церкви взяли за основу проект храма XVII века в честь святого Георгия Победоносца в Шенкурском районе Архангельской области. Это будет однокупольный храм с притвором, нижним цокольным этажом и невысокой звонницей. Чтобы его было видно издалека, храм поставили на четырехметровый стилобат», — отметил С. Левкин.
По словам руководителя департамента, на территории храмового комплекса будет находиться воскресная школа, а также помещения для кружков и секций.
«Работы по созданию объекта ведутся в рамках программы по строительству православных храмов в столице, которая в свое время была известна под названием «Программа 200 храмов», — добавил С. Левкин.
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