Строительство храма в честь Чуда Архангела Михаила в Хонех на юге Москвы могут завершить до конца года

Строительство храма в честь Чуда Архангела Михаила в Хонех на юге Москвы могут завершить до конца 2018 г., сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на его слова его главы Сергея Левкина. «Работы по строительству здания церкви в честь Чуда Архангела Михаила в Хонех на Борисовских прудах должны завершиться до конца текущего года, после чего специалисты займутся отделкой и благоукрашением храма и к осени следующего года подготовят его для освящения», — приводятся в сообщении слова С. Левкина.

Он уточнил, что строители уже завершили бетонирование сводов храма и приступили к обустройству барабана. Следующий этап работы — сооружение купольной части здания. Осенью на купол церкви поднимут освященный крест, параллельно будет идти прокладка инженерных коммуникаций, а затем начнутся отделочные работы.

«Создатели Михайловской церкви взяли за основу проект храма XVII века в честь святого Георгия Победоносца в Шенкурском районе Архангельской области . Это будет однокупольный храм с притвором, нижним цокольным этажом и невысокой звонницей. Чтобы его было видно издалека, храм поставили на четырехметровый стилобат», — отметил С. Левкин.

По словам руководителя департамента, на территории храмового комплекса будет находиться воскресная школа, а также помещения для кружков и секций.

«Работы по созданию объекта ведутся в рамках программы по строительству православных храмов в столице, которая в свое время была известна под названием «Программа 200 храмов», — добавил С. Левкин.