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В КЖД рассказали, как планируют бороться с давками в электричках
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В КЖД рассказали, как планируют бороться с давками в электричках 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
В КЖД придумали способ борьбы с давками, которые периодически возникают среди пассажиров пригородных поездов. О нововведении рассказал начальник компании Виктор Голомолзин в понедельник, 30 июля, на пресс-конференции.
КЖД дорабатывает интерфейс онлайн-касс. В перспективе пассажиры смогут указывать более точное желаемое время отправления поезда, на который приобретают билет, при покупке онлайн. Это позволит отслеживать заполняемость конкретной электрички и при необходимости выделить дополнительные составы, если число проданных билетов превысит количество свободных мест.
"Наши «Ласточки» вмещают чуть более тысячи человек, а билетов было намного больше. На позапрошлой неделе была проблема [со свободными местами] — я называю этот день «чёрная среда», — отметил Голомолзин. — Мы, конечно же, не ожидали, что будет такой большой спрос. Были определённые корректировки, пришлось пожурить нескольких сотрудников. В перспективе после разработки нового программного продукта люди при покупке билетов будут указывать примерное время. Мы сможем оперативно реагировать и дополнительно выставлять подвижной состав, чтобы больше не создавать таких неудобств для пассажиров".
Сейчас каждый пятый пассажир приобретает билеты на пригородные поезда через интернет.
18 июля на Северном вокзале часть пассажиров не смогла поместиться в поезде «Ласточка».
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