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Дом по ул. Фрунзе — Грига в Калининграде ремонтируют по решению суда
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Дом по ул. Фрунзе — Грига в Калининграде ремонтируют по решению суда 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининграде фасад многоквартирного дома №87-89 по улице Фрунзе — №36-40 по улице Грига отремонтируют по решению суда.
28 июля в единую дежурно-диспетчерскую службу Калининграда поступила информация о разрушении декоративных конструкций фасада жилого дома по ул. Фрунзе, 87-91. Спасателями МКУ «Управления по делам ГО и ЧС Калининграда» место падения декоративных конструкций огорожено, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 30 июля 2018 года, в пресс-службе городской администрации.
Многоквартирный дом №87-89 по ул. Фрунзе — № 36-40 по ул. Грига в соответствии с приказом службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области от 28 марта 2011 г. №17 является выявленным объектом культурного наследия Калининградской области и имеет историко-архитектурную ценность.
По решению суда администрация Калининграда обязана выделить из городского бюджета денежные средства на капитальный ремонт этого дома и выполнить работы по капитальному ремонту крыши, фасада, подвальных помещений, отмостки, ступеней лестниц на спусках в подвалы и на лестничных клетках, трубопроводов систем водоснабжения, канализации, отопления и замену электропроводки в помещениях общего пользования, а также обустроить пристенный дренаж.
Часть этих работ выполнена. В 2016 году проведен капитальный ремонт крыши и чердачного перекрытия, в 2017 году — капитальный ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения.
До конца этого года в доме №87-89 по ул. Фрунзе — №36-40 по ул. Грига планируется выполнить капитальный ремонт фасада, подвала и лестниц.
Подведены итоги открытого конкурса по выбору подрядной организации. Ремонт будет выполнять ООО «Крисмас». Подрядчик должен приступить к работам на этом объекте в первой половине августа.
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