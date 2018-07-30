Дом по ул. Фрунзе — Грига в Калининграде ремонтируют по решению суда

Мой Калининград . В Калининграде фасад многоквартирного дома №87-89 по улице Фрунзе — №36-40 по улице Грига отремонтируют по решению суда.

28 июля в единую дежурно-диспетчерскую службу Калининграда поступила информация о разрушении декоративных конструкций фасада жилого дома по ул. Фрунзе, 87-91. Спасателями МКУ «Управления по делам ГО и ЧС Калининграда» место падения декоративных конструкций огорожено, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 30 июля 2018 года, в пресс-службе городской администрации.

Многоквартирный дом №87-89 по ул. Фрунзе — № 36-40 по ул. Грига в соответствии с приказом службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области от 28 марта 2011 г. №17 является выявленным объектом культурного наследия Калининградской области и имеет историко-архитектурную ценность.

По решению суда администрация Калининграда обязана выделить из городского бюджета денежные средства на капитальный ремонт этого дома и выполнить работы по капитальному ремонту крыши, фасада, подвальных помещений, отмостки, ступеней лестниц на спусках в подвалы и на лестничных клетках, трубопроводов систем водоснабжения, канализации, отопления и замену электропроводки в помещениях общего пользования, а также обустроить пристенный дренаж.

Часть этих работ выполнена. В 2016 году проведен капитальный ремонт крыши и чердачного перекрытия, в 2017 году — капитальный ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения.

До конца этого года в доме №87-89 по ул. Фрунзе — №36-40 по ул. Грига планируется выполнить капитальный ремонт фасада, подвала и лестниц.

Подведены итоги открытого конкурса по выбору подрядной организации. Ремонт будет выполнять ООО «Крисмас». Подрядчик должен приступить к работам на этом объекте в первой половине августа.