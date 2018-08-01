Свалки не будет. Тамбовчане не согласились отдавать землю под полигон 

Недавно стало известно, что на территории трёх населённых пунктов Тамбовского района — сёл Беломестной Двойни, Незнановки и посёлка Учхоз «Авангард» — на 60 гектарах планируют построить мусорный полигон. Решение это вызвало серьёзный отпор жителей.
Обсуждали без нас?
В зале сельского дома культуры душно. Свободных мест нет, люди стоят в проходах и у дверей. Собралось около 400 человек. Здесь проходят общественные слушания, ждут главу Тамбовского района Алексея Бородина. Люди обеспокоены тем, что без их согласия изменили назначение одного из земельных участков неподалёку от сёл, который должен стать зоной, где разрешается складировать и хранить отходы. Проще говоря, в экологически чистом месте в тридцати километрах от областного центра решили создать большую свалку.
До этого люди писали во все инстанции, начиная от обращений к местным властям до администрации президента. На слушаниях жители взяли инициативу в свои руки, не доверив главе сельсовета Сергею Друцкому даже выбрать президиум: места в нём заняли сами активисты. И причины для такого недоверия есть.
По словам жительницы Анастасии Лёвиной, решение о создании полигона приняли ещё в апреле. Формально тогда якобы прошли общественные слушания, на которых одобрили изменения в генплан. Но вот только сами жители о таком подлоге узнали не сразу.
«Мне приходилось жить в Сибири в пяти километрах от свалки, — прокомментировал житель посёлка «Авангард» Сергей Симонов. — Я как никто другой знаю, что строить мусорный полигон на этом месте нельзя».
По словам представителя районной прокуратуры, изменение в генплан действительно внесли незаконно, и дело не столько в том, что слушания прошли только на бумаге:
«Зоны специального назначения не могут располагаться на сельскохозяйственных землях. Главе сельсовета вынесено представление, в котором мы просили рассмотреть изменения или исключение данной зоны из проекта», — пояснила заместитель прокурора Тамбовского района Наталья Фирсова.
И не планировали?
Слово на слушаниях взял глава Тамбовского района. Он объяснил, что существуют определённые законом процедуры, поэтому разрешить ситуацию в одночасье невозможно:
«Я за то, чтобы эта новая зона однозначна была убрана, — успокоил жителей Алексей Бородин. — Согласен, что начинать надо с генплана, но делать это надо законными методами».
По итогам публичных слушаний местные жители подписали протокол об отмене предыдущих решений, а также зафиксировали резкое несогласие:
«Мы успели обратить внимание и притормозить процесс, — отмечает Анастасия Лёвина. — Но нам надо довести дело до конца и продолжать следить за ситуацией. Нельзя успокаиваться! Иначе на следующий год или даже через месяц вновь захотят внести изменения в генеральный план».
Активность людей и их протест вызывают уважение. Однако в управлении ТЭК и ЖКХ области пояснили, что волнения были напрасны:
«Вопрос строительства полигона на этой территории не поднимался, поскольку в территориальной схеме обращения с ТКО никакого подобного объекта нет, — говорит руководитель ведомства Светлана Григорьева. — Действительно, в правилах землепользования и застройки когда-то предусмотрели зону под строительство подобных объектов. Однако эту территорию отметили как пригодную под возможное строительство, но не более. От компетентных органов даже не поступало предложений использовать её под полигон и внести в территориальную схему».