Свалки не будет. Тамбовчане не согласились отдавать землю под полигон

Недавно стало известно, что на территории трёх населённых пунктов Тамбовского района — сёл Беломестной Двойни, Незнановки и посёлка Учхоз «Авангард» — на 60 гектарах планируют построить мусорный полигон. Решение это вызвало серьёзный отпор жителей.

Обсуждали без нас?

В зале сельского дома культуры душно. Свободных мест нет, люди стоят в проходах и у дверей. Собралось около 400 человек. Здесь проходят общественные слушания, ждут главу Тамбовского района Алексея Бородина . Люди обеспокоены тем, что без их согласия изменили назначение одного из земельных участков неподалёку от сёл, который должен стать зоной, где разрешается складировать и хранить отходы. Проще говоря, в экологически чистом месте в тридцати километрах от областного центра решили создать большую свалку.

До этого люди писали во все инстанции, начиная от обращений к местным властям до администрации президента . На слушаниях жители взяли инициативу в свои руки, не доверив главе сельсовета Сергею Друцкому даже выбрать президиум: места в нём заняли сами активисты. И причины для такого недоверия есть.

По словам жительницы Анастасии Лёвиной, решение о создании полигона приняли ещё в апреле. Формально тогда якобы прошли общественные слушания, на которых одобрили изменения в генплан. Но вот только сами жители о таком подлоге узнали не сразу.

«Мне приходилось жить в Сибири в пяти километрах от свалки, — прокомментировал житель посёлка «Авангард» Сергей Симонов . — Я как никто другой знаю, что строить мусорный полигон на этом месте нельзя».

По словам представителя районной прокуратуры, изменение в генплан действительно внесли незаконно, и дело не столько в том, что слушания прошли только на бумаге:

«Зоны специального назначения не могут располагаться на сельскохозяйственных землях. Главе сельсовета вынесено представление, в котором мы просили рассмотреть изменения или исключение данной зоны из проекта», — пояснила заместитель прокурора Тамбовского района Наталья Фирсова

И не планировали?

Слово на слушаниях взял глава Тамбовского района. Он объяснил, что существуют определённые законом процедуры, поэтому разрешить ситуацию в одночасье невозможно:

«Я за то, чтобы эта новая зона однозначна была убрана, — успокоил жителей Алексей Бородин. — Согласен, что начинать надо с генплана, но делать это надо законными методами».

По итогам публичных слушаний местные жители подписали протокол об отмене предыдущих решений, а также зафиксировали резкое несогласие:

«Мы успели обратить внимание и притормозить процесс, — отмечает Анастасия Лёвина . — Но нам надо довести дело до конца и продолжать следить за ситуацией. Нельзя успокаиваться! Иначе на следующий год или даже через месяц вновь захотят внести изменения в генеральный план».

Активность людей и их протест вызывают уважение. Однако в управлении ТЭК и ЖКХ области пояснили, что волнения были напрасны: