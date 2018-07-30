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Немецкие фермеры рассказали о ситуации, близкой к стихийному бедствию
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Немецкие фермеры рассказали о ситуации, близкой к стихийному бедствию 

Российская Газета 2 часа назад
Немецкие фермеры ожидают в этом году миллиардные убытки из-за небывалой жары и предлагают федеральному правительству объявить в стране режим чрезвычайной ситуации.
Аномальная жара в Европе превратила немецкие сельскохозяйственные угодья этим летом в выжженную пустошь. Как сообщает Mitteldeutsche Zeitung, фермеры из федеральной земли Саксония-Анхальт, которая всегда славилась богатыми урожаями, говорят, что «никогда не видели ничего подобного»: «Дождь не шел с апреля, и это основной период роста для нашего зерна и других культур».
В 2018 году урожай зерновых уже сократился на 18 процентов. В связи с этим доходы фермеров упали почти на полтора миллиарда евро. Засуха в стране уже погубила такие культуры как сахарная свекла, рапс, картофель и кукуруза. Как следствие, цены на «дефицитные» товары растут, а животные, например коровы, остаются без корма.
Немецкая Ассоциация фермеров уже заявила, что «ситуация в стране близка к стихийному бедствию». Согласно законодательству ФРГ, правительство имеет право объявить в стране чрезвычайной положение, если погибнет треть среднегодового урожая. Ситуация сегодня неумолимо движется именно к этому показателю, что ставит под угрозу само существование сельского хозяйства в Германии.
Напомним, что ранее в ФРГ из-за засухи были введены штрафы на сумму до 50 тысяч евро за несанкционированный забор воды из ручьев, рек и их мелких притоков. А в Бельгии из-за жары сократили рабочий день и ограничили потребление водопроводной воды: жителям северного региона страны Фландрии теперь нельзя поливать водопроводной водой сады и огороды, мыть машины, а также наполнять бассейны.
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