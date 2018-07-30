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ЕС продлил операцию «Аталанта» по борьбе с пиратством у берегов Сомали до конца 2020 года
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ЕС продлил операцию «Аталанта» по борьбе с пиратством у берегов Сомали до конца 2020 года 

ТАСС 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 30 июля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Евросоюз продлил сроки действия своей военно-морской операции «Аталанта» по борьбе с пиратством у побережья Сомали до 31 декабря 2020 года и принял решение о переносе командования этой операции из Великобритании в Испанию и Францию в связи с Brexit.
Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС.
Бюджет операции на 2019 год определен в размере €11,8 млн  "Совет продлил сегодня мандат операции EU NAVFOR Atalanta до 31 декабря 2020 года. Совет также принял решение с 29 марта 2019 года перенести оперативный штаб военно-морской группы ЕС из Нортвуда (Великобритания) в Роту (Испания), а Центр морской безопасности для Африканского Рога — из Нортвуда в Брест (Франция)", — говорится в документе.
Новым командующим операции с этой же даты станет испанский вице-адмирал Антонио Марторелл Лакаве, который сменит британца Чарли Стикленда. В заявлении подчеркивается, что смена расположения командных структур и командующего операцией «связана с решением Великобритании покинуть ЕС».
29 марта 2019 года Великобритания должна будет официально выйти из состава Евросоюза. Хотя условия соглашения о выходе до сих пор не согласованы, ЕС уже переносит все имеющиеся на территории Соединенного Королевства структуры и агентства сообщества на континент.
Операция «Аталанта» была запущена странами ЕС в декабре 2008 года в связи резким ростом активности пиратов у берегов Сомали. Задачей участвующих в операции кораблей было и остается реагирование на сигналы о пиратских нападениях и сопровождение судов Всемирной продовольственной программы ООН, доставляющих гуманитарную помощь в эту страну.
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