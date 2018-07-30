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«Вечный огонь» Владимира доставлен в Севастополь
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«Вечный огонь» Владимира доставлен в Севастополь 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы администрации Владимирской области
Вчера в Севастополь прибыли участники автопробега «От Победы к Победам», который стартовал из Владимира 26 июля.
Участники акции навестили моряков Черноморского флота, призванных из 33-го региона, и передали им подарки с малой родины. Символично, что на 4-х УАЗах «Патриот», которые их доставили, — было написано «Муромец», «Александровец», «Суздалец» и «Ковровец». Так называются корабли, над которыми шефствуют муниципальные образования Владимирской области.
На Крымский полуостров также был доставлен факел, зажженный от «Вечного огня» на площади Победы города Владимира. Во Владимир участники акции привезут факел, зажженный от «Вечного огня» города-героя Севастополя, как напоминание о славном подвиге русских воинов.
Кроме того, частицы мощей святых Петра и Февронии Муромских будут переданы в главный собор Симферополя и в строящийся храм в Нижнегорском районе — подшефном для Владимирской области.
В свою очередь, с крымской земли в Муром будет доставлена частица мощей Святого Луки Крымского, а также освящённая икона из Владимирского собора в Херсонесе для храма, строящегося во Владимире на месте кафе «Блинчиков».
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