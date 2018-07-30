«Вечный огонь» Владимира доставлен в Севастополь

Вчера в Севастополь прибыли участники автопробега «От Победы к Победам», который стартовал из Владимира 26 июля.

Участники акции навестили моряков Черноморского флота, призванных из 33-го региона, и передали им подарки с малой родины. Символично, что на 4-х УАЗах «Патриот», которые их доставили, — было написано «Муромец», «Александровец», «Суздалец» и «Ковровец». Так называются корабли, над которыми шефствуют муниципальные образования Владимирской области.

На Крымский полуостров также был доставлен факел, зажженный от «Вечного огня» на площади Победы города Владимира . Во Владимир участники акции привезут факел, зажженный от «Вечного огня» города-героя Севастополя, как напоминание о славном подвиге русских воинов.

Кроме того, частицы мощей святых Петра и Февронии Муромских будут переданы в главный собор Симферополя и в строящийся храм в Нижнегорском районе — подшефном для Владимирской области.