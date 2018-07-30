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Металлоинвест приобрел фрезерные станки для Михайловского ГОКа
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Металлоинвест приобрел фрезерные станки для Михайловского ГОКа 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В рамках программы модернизации оборудования компания «Металлоинвест» приобрела два новых фрезерных станка «FSS-450 mrnc» для управления по производству запасных частей (УПЗЧ) Михайловского ГОКа.
Универсальные фрезерные станки белорусского производства изготовлены по немецкой технологии, отвечают современным требованиям, предъявляемым к технологическому оборудованию: оснащены устройствами цифровой индикации и позволяют производить высокотехнологичные качественные изделия.
С помощью нового фрезерного оборудования в УПЗЧ изготавливаются детали, требующие наибольшей точности и филигранности. Например, накладки на зубчатый сектор, цапфы, валы для оборудования фабрики окомкования.
На новом оборудовании установлена компьютерная система, которая существенно повышает точность обработки деталей. Цифровое устройство индикации позволяет вести обработку стали, чугуна вертикально закрепленными фрезами в автоматических циклах. Кроме того, станок может корректировать координаты и использоваться для точных измерений габаритов детали.
«Машине можно задать линейные размеры будущей детали, и она сама рассчитает угол посредством касания в двух точках, — рассказал фрезеровщик УПЗЧ, неоднократный победитель профессиональных конкурсов Юрий Мордвинов. — В Компании очень высокие требования к качеству продукции, поэтому важно, что приобретается современное оборудование, на котором можно комфортно работать, выполняя поставленные задачи».
Коллектив управления по производству запасных частей изготавливает сотни наименований деталей для горно-транспортной техники и фабричного оборудования Михайловского ГОКа, и номенклатура постоянно расширяется. Новые станки позволят повысить производительность инструментального цеха УПЗЧ на 25%.
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